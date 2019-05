Quim Torra afirma que Barcelona ha «abdicado» de ser la capital catalana El presidente abre una polémica al decir que la Ciudad Condal «ha abdicado de ser la capital de Cataluña» Colau, Collboni y Bou arremeten contra Torra por abrir una competencia entre Gerona y Barcelona

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, había mantenido un papel muy discreto y sin salidas de tono a lo largo de la campaña electoral por los comicios del 26-M. Hasta ayer, cuando afirmó desde Gerona que Barcelona había «abdicado» de ser la capital de Cataluña al no alinearse completamente con los designios del gobierno catalán, especialmente durante el 1-O.

«Girona ha tenido que ejercer la capitalidad del país», proclamó durante un mitin de Junts per Catalunya en la capital gerundense, en el que criticó que Barcelona no estuviera a la altura de las aspiraciones soberanistas. En cambio, aseguró que la alcaldesa neoconvergente que designó Carles Puigdemont, Marta Madrenas, (de Junts per Catalunya) y su equipo sí habían estado «al lado del país y de las instituciones cuando ha sido necesario».

Las inapropiadas palabras de Torra poniendo frente a frente dos ciudades catalanas le han provocado una batería de críticas. «Confrontar ciudades es lo último que debería hacer un presidente de la Generalitat. Desde que entró en el cargo no se ha creído que era presidente», ha afirmado este jueves la alcaldesa Ada Colau, asombrada por las divagaciones del jefe del ejecutivo catalán. Así, la líder de Barcelona en Comú le ha acusado de no tener «sentido institucional». «Me sabe mal, y no solo como alcaldesa de Barcelona, sino como catalana», ha remachado en una conferencia.

También en alcaldable del PSC, Jaume Collboni, ha cargado contra Torra: «Nos niega ser capital porque no somos independentistas». Asimismo, ha calificado las valoraciones del presidente de «tonterías». «Procés' y progreso son incompatibles», ha subrayado, haciendo una rima con estas dos palabras, que en catalán tienen la misma terminación.