Polémica por el ERTE en una empresa que presta servicios a museos municipales de Barcelona

El pasado 17 de marzo, pocos días después de que la crisis del coronavirus vaciase calles y oficinas y de que los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo empezasen a multiplicarse en el departamento de Trabajo de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona movió ficha para intentar taponar la hemorragia el impacto fuese algo menos traumático. Entre las medidas adoptadas, un decreto de alcaldía con el que el consistorio se comprometía, entre otras cosas, a «garantizar la liquidez de las empresas contratistas y el mantenimiento de los puestos de trabajo».

La fórmula presentada por la alcaldesa Ada Colau y su equipo apostaba por mantener en vigor todos los contratos públicos para garantizar que, a su vez, las empresas mantenían en plantilla a sus trabajadores. El mismo día 17, sin embargo, la empresa Serveis Educatius Ciut'art, encargada de gestionar equipamientos municipales como el Museo Etnológico, el Museo de las Culturas del Mundo, el Museo del Diseño, el Frederic Marès y la Fabra i Coats, presentaba un ERTE para más de un centenar de trabajadores, según avanzó este jueves «Nació Digital«.

Una medida que, sin duda, contrasta con las declaraciones del pasado 26 de marzo de un portavoz del Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) a la agencia Efe en las que aseguraba que «ninguna empresa con relación contractual con la red de equipamientos culturales municipales se verá afectada». «Desde el Ayuntamiento estamos comprometidos en velar para que las empresas que tienen contratos con la administración local no sufran los efectos económicos y no despidan al personal ligado a estas tareas contratadas», abundaban desde el consistorio.

En aquel momento, Ciut'art aún no había comunicado el ERTE al Ayuntamiento, pero sí que había avisado a los trabajadores de su intención de llevarlo a cabo. Entre las razones esgrimidas, la empresa sostiene que lo delicado del momento les obliga a ser prudentes a pesar incluso de los compromisos del gobierno municipal. «En ningún caso dudamos de la voluntad de los responsables institucionales de seguir manteniendo el pago de los servicios que han sido suspendidos con tal de garantizar el abono de las nóminas de las trabajadoras de Ciut'art. Con todo, en un momento de gran incertidumbre en que diariamente las autoridades han de tomar decisiones, también en el ámbito laboral y económico, que cambian los escenarios en que empresas y trabajadores nos movemos, nos parecía prudente iniciar este procedimiento», justificaba la empresa en el momento de anunciar el ERTE a sus trabajadores.

Con él, añadían, los afectados podrían beneficiarse de las «condiciones de paro establecidas por el gobierno central» en caso de que el Ayuntamiento de Barcelona no pudiese cumplir sus compromisos, algo que no ha convencido a los sindicatos, que recelan de la medida y la consideran un abuso. Y es que los trabajadores no entienden que, pudiendo acogerse a la subvención municipal, la empresa haya preferido presentar un expediente de regulación de empleo.

Desde el Consistorio, por su parte, recuerdan una de las condiciones para acogerse a la indemnización municipal pasaba por comprometerse a no solicitar la «iniciación de ningún expediente de regulación de ocupación (sea temporal o no) respecto al personal adscrito a la ejecución del contrato durante el periodo de suspensión». «Las empresas están en su derecho de renunciar a la indemnización municipal y aplicar el ERTE a sus trabajadores, a pesar de esta decisión no sea nuestra alternativa», añade el Ayuntamiento.