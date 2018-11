La nueva Rambla perderá un carril y estará lista en 2028 Los restauradores y los quioscos de prensa se oponen al proyecto de reforma del paseo

El Ayuntamiento de Barcelona planea invertir en los próximos años 1,4 millones de euros en 53 estrategias y 35,6 millones en obras para transformar La Rambla en un paseo más cultural y que se abra al mar. Así lo resumió ayer la concejal de Urbanismo, Janet Sanz, que en sustitución de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, presidió la presentación del proyecto de transformación de La Rambla elaborado por Km-ZERO, el equipo liderado por el exconcejal de Ciudat Vella Itzíar González, ganador del concurso convocado por el Ayuntamiento para la remodelación del emblemático paseo.

Sanz anunció que las actuaciones estratégicas se aplicarán a partir de 2019 y que en breve se empezará a redactar el proyecto ejecutivo de reurbanización para poder empezar las obras por fases en 2020 con la intención de terminarlas en 2028. Con esta reforma, en La Rambla habrá un solo carril de circulación de 3,50 metros por lado del paseo, uno de subida y otro de bajada, se ampliarán las aceras y el espacio central y se reubicarán los quioscos de prensa y de flores entre los árboles, como ya prevé el plan especial de usos.

Entre las actuaciones culturales previstas destaca la declaración de la Rambla como espacio de «excepcionalidad cultural» que permitirá tomar decisiones en cuanto a la concesión de licencias y usos de lugar de pública concurrencia y autorizaciones pera la ocupación temporal de la vía pública. También la de reconvertir al menos cuatro quioscos del paseo en puntos de información cultural y venta conectados con instituciones culturales como el MACBA, CCCB, la Filmoteca o el Liceu, informa Efe

En nombre de Km-Zero, la arquitecta Itziar González señaló que el gran reto es «vecinalizar» la Rambla para «recuperar su esencia». Gónzalez definió el proyecto diseñado como «Slow Ramblas» y señaló que la voluntad es que el emblemático paseo barcelonés sea «un lugar tranquilo donde quieras estar», y que en su opinión será «la envidia de todas las ciudades europeas».

Al acto de presentación, que se celebró en el Gran Teatro del Liceu, no acudieron representantes de los Gremios de Restauración y de Quioscos de Prensa, que quisieron hacer así patente la falta de consenso sobre la reforma y su «enmienda a la totalidad» a la propuesta por Km-Zero, según explicaron poc antes a los medios.

Estos gremios aseguraron que el proyecto comportará la eliminación del 25% de las terrazas y de los quioscos y que se ha hecho «desde la turismofóbia» y que Km-Zero no les ha permitido participar ni como entidades ni como particulares.

Reducción de quioscos

Sobre la reducción de quioscos, la concejala de Ciutat Vella, Gala Pin, señaló que el anteproyecto que ayer presentó en el Plan especial de la Rambla prevé que en 2030, cuando acaben las concesiones, estos puestos estén entre los árboles, y advirtió de que, si no se hace antes, se deberá hacer entonces. Respecto a las terrazas, Pin aseguró que en el anteproyecto no se fija nada y que este tema no está cerrado.

En relación a las denuncias de falta de transparencia y de voluntad consenso que han hecho los gremios de restauradores y quiosqueros, Itziar González aseguró que hay «una guerra escondida y desleal» en contra del proceso de transformación de la Rambla y aseguró que se puede «demostrar con trazabilidad que los gremios han sido muy escuchados» y que «quienes ahora se desmarcan es por algún interés particular». En la rueda de prensa, Gala Pin explicó también que en la reforma se tiene en cuenta el memorial a las víctimas del atentado del 17 de agosto de 2017, pero que este proyecto tiene una entidad propia, se está trabajando con las familias y se presentará en breve.