Manuel Valls, a Ada Colau: «No hay presos políticos y exiliados, hay políticos responsables de sus actos» El alcaldable asupiciado por Ciudadanos reconoce las discrepancias con Colau, a quien tiende la mano para pactos de ciudad

À. Gubern / A. Cabeza / M. Vera Barcelona Actualizado: 15/06/2019 18:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El alcaldable Manuel Valls, cuya candidatura en Barcelona fue auspiciada por Ciudadanos, ha apostado este sábado por pasar página al proceso independentista desde la Ciudad Condal. «No se debe eludir la responsabilidad, era sí o no, evitar que Barcelona tuviera un alcalde independentista, por eso la he votado», ha afirmado ante Ada Colau, quien ha sido revalidada como alcaldesa gracias a los votos del PSC, los comunes y tres ediles del grupo del exprimer ministro galo.

Valls también ha arremetido contra el independentismo, que ha aprovechado el pleno de investidura para reivindicar la figura del exconsejero y edil preso en Soto del Real (Madrid), Joaquim Forn, de Junts per Catalunya. «En España no hay presos políticos y no hay exiliados, hay políticos responsables de sus actos», ha añadido el concejal en su turno de palabra, inmediatamente posterior al del propio Forn, quien ha revindicado su situación de «preso político».

Por otra parte, el edil ha apostado por impulsar la política en la ciudad echando mano al diálogo y apostando por soluciones políticas pero siempre respetando «la Constitución, el Estado de derecho y la separación de poderes». «Desde la discrepancia, pero también por el respeto y la moderación, ofrezco la mano tendida a los acuerdos para las cuestiones importantes de la ciudad», ha expresado el líder de un grupo que ha expresado su falta de sintonía con Colau, a pesar de haber acabado avalando su candidatura para evitar que fuera el candidato de ERC, Ernest Maragall, quien fuera investido.