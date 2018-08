¿Qué hacer este fin de semana en Barcelona? Planes para el 25 y 26 de agosto Exposiciones y visitas guiadas para conocer mejor Barcelona durante el último fin de semana de agosto

Cine, teatro, conciertos, fiestas, musica al aire libre. Hay una gran variedad de planes para no parar el fin de semana del 24 al 27 de agosto si quieres aprovechar estos días de finales de agosto en Barcelona. No todo son fiestas de barrio auque las de Sants siguen en marcha y siemrpe es una buena opción acercarse a ver sus calles decoradas, así como la agenda cultural y de ocio que organiza uno de las zonas con más vida de la ciudad conda.

130 años de la «expo» universal

Hace 130 años Barcelona había derribado las murallas y se había extendido por el plan según el proyecto de Ildefons Cerdà. En ese momento la ciudad decidió dar un paso adelante y organizó la Exposición Universal de 1888, en la que demostró el dinamismo y el empuje de su burguesía. Dentro de la serie «Colecciones», el Archivo Histórico del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña conmemora este evento con la muestra «La Exposición Universal de 1888». La Exposición Universal de 1888 fue el primer proyecto generador de cambios para la ciudad en muchos aspectos. Esta dinámica se repitió con la Exposición Internacional de 1929 y con los Juegos Olímpicos de 1992.

Horario: Entrada gratuita de lunes a sábado (de 10 a 20h) y domingos de 10 a 15h en la sede del Colegio (Plaça Nova, 5)

Vistas desde la «Catedral del Mar»

La iglesia de Santa María del Mar, una auténtica joya arquitectónica de Barcelona, ofrece los sábados de junio, y todos los jueves, viernes y sábado de verano (a las nueve y a las nueve y media) visitas guiadas al atardecer para grupos reducidos que permiten pasear prácticamente en solitario por el interior de una de las basílicas más impresionantes de la ciudad. La visita permite adentrarse en espacios normalmente no visitables en un ambiente de silencio engullido por una iluminación monumental. Asimismo, el acceso a las terrazas a través de las torres proporciona una nueva perspectiva del edificio y permite que el visitante se aproxime como nunca al rosetón, los ventanales, los contrafuertes o las gárgolas. Además, desde las cubiertas se contemplan las estrechas calles del Born, los principales edificios del distrito de Ciutat Vella y una panorámica de 360 sobre Barcelona.

Precio: La actividad cuesta 17,5 euros por persona

El genio Saul Leiter

El espacio «Foto Colectania» muestra la obra de Saul Leiter , el sorprendente precursor de la fotografía en color que combinó la foto y la pintura toda su vida, y continuó pintando diariamente hasta su muerte en noviembre de 2013 a los 89 años. La cámara se convirtió en el medio a través del cual logró capturar e interpretar la vida de la ciudad de Nueva York en composiciones de varias capas, así como en escenas íntimas, como nadie lo había hecho antes. En esta exposición centrada en el genial fotógrafo se puede ver el lenguaje típico de la abstracción con el que Leiter comprime la dinámica espacial, obstruye las líneas de visión y renuncia a una perspectiva centrada, explican desde Foto Colectania. Una perfecta ocasión para que los aficionados a la fotografía puedan descubrir a uno de los nombres de referencia de la fotografía del siglo XX.

Mirador CCCB

El mirador del CCCB es un clásico imperdible. Si todavía no has ido este verano, aprovecha y hazlo este fin de semana. La Sala Mirador, els espacio más emblemático del Centro está situado en la quinta planta. A través de la fachada de cristal se puede contemplar Barcelona desde una perspectiva poco usual: el mar, el Barrio Gótico y Ciutat Vella, Montjuïc, el Tibidabo y la torre Collserola. Unas magníficas vistas sobre la ciudad de Barcelona que podrás ver gratuitamente a partir de las once de la mañana, pero que solo son accesible unos pocos días al mes.

