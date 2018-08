El Gobierno de Ada Colau ve en el ataque de los manteros «un hecho puntual y asilado» Dos días después de los hechos, el consistorio ha condenado la agresión de un vendedor de «top manta» a un turista norteamericano

M.V.

Barcelona Actualizado: 03/08/2018 13:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Dos días después del brutal ataque de un grupo de manteros a un turista norteamericano, el Gobierno de Ada Colau ha decidido pronunciarse para «condenar» un caso que considera «puntual y aislado». Así las cosas, ha sido la alcaldesa accidental Laia Ortiz quien ha valorado un suceso que ha abierto en canal el eterno debate sobre el problema del «top manta» en la capital catalana.

«Más allá de que sean unos hechos puntuales o aislados, son inaceptables», ha aseverado Ortiz al ser preguntada por los medios sobre el caso de la brutal agresión. Asimismo, la edil ha asegurado que se ha puesto en contacto con servicios sanitarios para interesarse por la situación del herido, un turista americano de mediana edad, que fue dado de alta unas horas después de la agresión.

70.000 sanciones

«Hemos seguido la situación de cerca», declaró la dirigente de una administración muy cuestionada por su manera de gestionar la problemática de los manteros. Preguntada por las críticas de algunos colectivos y partidos, Ortiz ha replicado que «no se puede decir que hay impunidad» y ha resaltado que continuamente se requisa material y se ponen sanciones -70.000 en 2017-, informa EP.

Paralelamente, la regidora ha asegurado que no se puede actuar si no hay efectivos suficientes y si no se puede garantizar la seguridad de la ciudadanía o de los agentes. «Trabajamos intensamente con todos los recursos que están a nuestro alcance, pero siempre garantizando no poner en riesgo al conjunto de la ciudadanía ni a los agentes y actuando con la proporcionalidad que se requiere», ha remarcado Ortiz.

Sin personarse

En referencia a la lluvia de críticas recibida por la oposición en las últimas horas, Ortiz ha indicado que si alguien cree que a partir de actuaciones en la calle se va a resolver el asunto, «tiene completamente desenfocada la situación del problema». Finalmente, preguntada por si el Ayuntamiento se personará, la edil ha apuntado que todavía no se ha presentado denuncia y que lo estudiarán si se da el caso.