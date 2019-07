La Generalitat reclama al Gobierno que pague el coste de los nuevos juzgados catalanes El Govern, que tiene la competencia de crear los nuevos órganos, exige 15 millones de euros al Gobierno central

El secretario de Relaciones de la Administración de Justicia de la Generalitat, Joan Abad, ha reclamado este lunes al Gobierno que pague el coste de los 26 nuevos juzgados en Cataluña, aunque sea competencia del gobierno autonómico la implantación de las nuevas instituciones.

El Govern ha exigido una transferencia de 15 millones de euros (8,5 para costear los órganos aprobados en 2017 y 6,5 para los aprobados en 2019) ya que la Generalitat no podrá hacer frente a estos costes. Además, ha recordado que el Gobierno ya recauda 60 millones en Cataluña por los impuestos judiciales, de los que, según Abad, la Generalitat no ve "ni un céntimo", informa EP. "En 2018 fueron 68 millones de euros y no hemos visto ni un euro", ha criticado.

Abad ha defendido esta mañana en rueda de prensa que es responsabilidad del Estado financiar "adecuadamente" los órganos judiciales pendientes de poner en marcha en Cataluña. Además, el portavoz ha asegurado que el Estado deberá asumir su responsabilidad en no poner en funcionamento las nuevas instituciones si no realiza las "justas y equitativas" transferencias económicas.

El portavoz también ha reivindicado el esfuerzo de la Generalitat en crear nuevos órganos judiciales en Cataluña, que fue de 22 juzgados y cuatro plazas de magistrados de 2017 a 2019, además de elogiar el papel del Govern en el mantenimiento de las infraestructuras y servicios que ayudan al "funcionamiento normal" de la justicia en Cataluña.

La Consellera de Justicia, Ester Capella, también reclamó en mayo por carta a su homóloga del Gobierno, Dolores Delgado, que el Estado asumiera el coste de la puesta en marcha de los órganos judiciales creados en Cataluña, una petición de la que aún no ha recibido respuesta, según Abad.