Así funciona el timo de los «billetes tintados» que puede hacerte perder miles de euros

Los Mossos d'Esquadra detuvieron recientemente en Barcelona a un hombre, de 40 años y origen nigeriano, por ser el presunto autor de varios delitos de estafa hechos con la táctica de «los billetes tintados». ¿En qué consiste? Según ha explicado este jueves la policía catalana, los delincuentes cazan a personas que tienen inmuebles en venta o que tiene un negocio en traspaso.

Ante ellos se presenta el estafador, bien vestido para generar confianza y hablando de que tiene familiares en su país que tienen mucho dinero y que necesitan sacar ese dinero escondido. La otra coartada es que trabajan en una organización humanitaria internacional y quieren invertir una gran suma de dinero en inmuebles en Cataluña.

A continuación, el timador mancha los billetes con una sustancia negra que solo puede ser retirada con un líquido muy costoso. Le hacen varias demostraciones a la víctima e incluso compran algo con el billete, una vez limpio, para que la víctima se sienta cómoda y en confianza. Una vez llegan a este punto, le dicen a las víctimas que tienen un problema con el líquido y que tienen que ir a comprar otro.

Es aquí cuando les dejan una caja fuerte con los billetes manchados y le piden a la víctima que avance el dinero y que, una vez haya limpiado los billetes, les daría el dinero. Cuando el estafador recibe el dinero de la víctima, desaparece. De este modo deja a la víctima con una caja llena de papel manchado en forma de billete. Una estafa total que ha hecho perder miles de euros a los dos estafados, que tenían pisos en venta y habían quedado con un comprador para recibir la paga y señal en efectivo por el inmueble.

Los Mossos d'Esquadra advierten a la ciudadanía a través de su cuenta oficial de Twitter de esta nueva técnica para que denuncien cualquier indicio de estafa de este tipo para poder capturar a los delincuentes y evitar que haya más afectados por esta actividad ilícita. Finalmente, los agentes lograron capturar al hombre que en el momento del arresto llevaba en su mochila un fajo de billetes de 50 euros manchados de negro, un recipiente con líquido, papel aluminio y un rotulador para comprobar la validez de los billetes.

Coneix aquest tipus d'estafa i no hi piquis El detenim per intentar estafar amb bitllets tintats 2 propietaris que tenien el seu pis en venda a #Viladecans i #OlesadeMontserrathttps://t.co/njpP2sH4Icpic.twitter.com/zqiWINhWfk