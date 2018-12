Escrache a Manuel Valls en su primer acto de precampaña en Barcelona «Este es el clima de intolerancia que vivimos en Barcelona y Cataluña pero esto no me parará», asegura el candidato ante las protestas de independentistas y prostitutas

Anna Cabeza

@anna_cabeza Seguir Barcelona Actualizado: 04/12/2018 14:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El exprimer ministro francés y aspirante a la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, había elegido el corazón del Raval para arrancar este mediodía sus actos de precampaña y exponer sus soluciones para tener una ciudad segura, lo que considera su primera preocupación a abordar en caso de ganar las elecciones. Una cincuentena de personas de colectivos independentistas y también prostitutas, han recibido al candidato con un sonoro "escrache" con pitos y pancartas para protestar por su presencia en el barrio que le ha llevado a abandonar la zona escoltado por la Guardia Urbana.

La cita era a las 12 horas, en la plaza Salvador Seguí, frente a la Filmoteca de Catalunya, un punto que históricamente ha estado afectado por problemas de drogas, prostitución y delincuencia y allí, antes de la hora del arranque del encuentro, ya se concentraban decenas de manifestantes, con algunas banderas independentistas y una gran pancarta de defensa de la prostitución.

Con todo, Manuel Valls ha expuesto sus planes para erradicar los problemas de delincuencia y violencia callejera en la zona y ha recordado que actualmente en la capital catalana se vive un robo cada cinco minutos. Ha mencionado el top manta, de la seguridad de las mujeres, el acceso a la vivienda y ha defendido que acabará "con la inseguridad en Barcelona". Todo ello mientras, tras las vallas de seguridad que se habían colocado previamente, le caían gritos de "un desalojo, una ocupación" o "qué sabrás tú de tolerancia" y cánticos como "menos policía y más educación" o "els carrers serán nostres".

«Ninguna sorpresa»

"No es ninguna sorpresa", ha respondido a los manifestantes que lo increpaban verbalmente. "Este es el clima de intolerancia que vivimos en Barcelona y Cataluña pero esto no me parará porque quiero ser alcalde", ha respondido, escoltado por una decena de simpatizantes.

El acto ha acabado con los mismos gritos que ha empezado y efectivos de la Guardia Urbana, que han tenido que acudir para garantizar que no se produjeran enfrentamientos. Tras ello, y con un enorme revuelo, el candidato ha abandonado el barrio protegido agentes de la Guardia Urbana, que han hecho un cordón para cortar el paso a los manifestantes por una de las estrechas calles del barrio.