«Nos daban el permiso para poner pantallas con unas exigencias inadmisibles» «Barcelona con la Selección» reitera que el Ayuntamiento les pone trabas por cuestiones políticas y arranca una recogida de firmas para conseguir la pantalla

SERGI FONT

BARCELONA Actualizado: 30/06/2018 01:04h

Resignados por los últimos obstáculos del Ayuntamiento de Barcelona, liderado por Ada Colau que impedirán la colocación de una pantalla gigante para ver el partido de mañana de la Selección Española contra Rusia, la plataforma «Barcelona con la Selección» relata a ABClas trabas municipales y los próximos pasos que llevarán a cabo para poder disfrutar del equipo nacional.

—¿Cuál es el problema?

—Una vez presentada la solicitud, recibimos un mail negándonos el permiso. Tratamos de llegar a un acuerdo y no nos contestan hasta el jueves, cuando nos dicen que nos darían el permiso con las siguientes exigencias: que el aforo sea de 2.300 personas, que renunciáramos a la final y que nos hiciéramos responsables de todo lo que sucediera en los aledaños antes, durante y después del partido.

—Eso es complicado...

—Sí, hay que recordar que ante Portugal, en la noche antes aparecieron pintadas amenazando a los seguidores de España y lo tuvimos que borrar nosotros. Nos negamos en rotundo a aceptar estas exigencias, son inadmisibles. Se acercaron 4.000 personas ante Portugal y solo pudieron entrar 1.500... No vamos a aceptar un permiso de 2.300 personas para unos octavos.

—¿Y no hay nada que hacer?

—No vamos a montar la pantalla, pero no porque no queramos, sino porque no vamos a aceptar un permiso condicionado a unos requisitos que no nos convencen, y más cuando no ha habido ningún incidente. No se puede seguir tensando tanto la cuerda.

—Pero el Ayuntamiento insiste en que os ha dado el permiso...

—Sí, pero si decimos que sí estamos abocados al fracaso porque de lo único que se quejó la gente fue del aforo, porque se quedaron muchos fuera. El Ayuntamiento quiere dejarnos en evidencia. Que la gente vaya allí y que los malos seamos nosotros.

—¿También tiene sus riesgos que la gente se quede fuera?

—Por supuesto. Si la tienes dentro, tras pasar un control de acceso, y el recinto está delimitado, no puede pasar nada, como no pasó nada ante Portugal. Pero ellos no lo entienden.

—Entonces ¿es un tema de seguridad o es un tema político?

—Es político. Si el gerente del distrito nos ha escrito diciendo que se había entregado el permiso, entonces estaba todo correcto, ¿no?.

—Pero Colau ha intentado no mojarse en temas de este tipo...

—Pero como alcaldesa ha asistido a muchos actos de la ANC y Òmnium y también a partidos de la selección catalana y a los nuestros no, a pesar de estar invitada.

—Con lo que están viviendo ¿se sienten catalanes de segunda clase?

—Por supuesto. Ni de segunda. Yo creo que somos hasta de tercera.

—¿Cuál es el siguiente paso?

—Esperar a que España pase a cuartos, porque va a pasar. Y el lunes vamos a presentar una recogida de firmas al Ayuntamiento para preparar unos cuartos de final por todo lo alto. Vamos a pedir como mínimo un aforo de 4.000 personas. En 2016, en menos de 48 horas, logramos más de 40.000 firmas... Si, además, creamos un evento en Facebook que más de 5.000 personas pueden llegar a confirmar, el Ayuntamiento está vendido.