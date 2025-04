Residencias de ancianos en Cataluña fabrican mascarillas y delantales para protegerse del Covid-19

En diversas residencias de ancianos de Cataluña se han visto obligados a fabricar sus propios equipos de protección individual para prevenir la transmisión del coronavirus en sus instalaciones, que acogen al colectivo más sensible a esta epidemia. Tanto los trabajadores como los residentes han comenzado a trabajar en conjunto para producir mascarillas y delantales de plástico y tela para intentar solventar minimamente la situación de «desamparo» que atraviesan estos centros de salud durante el confinamiento decretado por el Gobierno.

Familiares de los ingresados y trabajadores de algunos centros catalanes -que no han querido ser identificados- han explicado que la situación es la misma en muchas residencias de la comunidad autónoma. No tienen gafas, delantales, ni mascarillas para protegerse del temido Covid-19. En estos centros, donde hay personas de avanzada edad y de frágil estado de salud, se teme tanto por el bienestar de los residentes como de los trabajadores que realizan la labor diaria de cuidarlos.

En una residencia de ancianos ubicada en Barcelona, por ejemplo, solicitaron al departamento de Asuntos Sociales de la Generalitat que les hicieran llegar equipos de protección individual. La respuesta que obtuvieron fue que tenían que desplazarse a la población de Sant Sadurní d'Anoia, a unos 50 kilómetros, para recoger unos kits completos.

Los familiares de los ingresados están muy angustiados, más aún desde que se suspendieron las visitas dado el peligro de contagio del coronavirus. Han criticado la falta de previsión a la hora de proveer con equipos de protección a los centros y también que no hayan sido informados de la situación desde hace una semana.

El coronavirus va a por los ancianos

En una residencia en la población de Capellades (Barcelona), ubicada cerca de Igualada pero no dentro de la zona de confinamiento, murieron al menos seis ancianos . Estos fallecidos no se cuentan entre los 15 que murieron en Ódena (Barcelona), que si se encuentra en la zona confinada desde que se tuvo conocimiento del brote de Covid-19 en Igualada, hace aproximadamente una semana.

Por otra parte, en un centro de Olesa de Montserrat se han confirmado varios contagios. De igual manera, en una residencia del barrio barcelonés de Bon Pastor hay dos trabajadores contagiados y un número indefinido en situación de aislamiento.

Asimismo, dos ancianos que se encontraban en un centro sociosanitario de Viladecans (Barcelona) fueron trasladados a hospitales. Estos centros se encuentran gestionados por el Consorcio Social y de Salud de Cataluña. En otra institución de este tipo, ubicada también en la capital catalana, se han confirmado seis ancianos infectados con el coronavirus .

Ni el departamento de Salud ni el de Asuntos Sociales han facilitado datos exactos sobre la edad o el lugar en que han fallecido los ancianos que fueron contagiados con el Covid-19.

La preocupación de los profesionales

En una encuesta realizada por Comisiones Obreras (CCOO) el 40% de los profesionales que trabajan en las residencias de ancianos han confirmado que no utilizan ningún tipo de protección. El otro 60%, a pesar de que si usa equipos de protección individual, no pueden cambiarlos diariamente. El 42% de los encuestados no notan apoyo de la empresa a la que prestan servicios y el 74% expresa una gran angustia por la situación sanitaria que atraviesa Cataluña.