Colau vuelve a permitir publicidad independentista en el transporte público de Barcelona Las condiciones de los contratos de publicidad de este tipo de espacios no prohíben los contenidos partidistas

Barcelona vuelve a tener, una vez más, marquesinas de las paradas de bus de Transportes Metropolitanos en Barcelona (TMB) con publicidad abiertamente independentista. A menos de una semana para la diada del 11-S, la campaña de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) promoviendo su acto en plaza Urquinaona con un cartel claramente ideológico que dice «Luchemos y ganemos la independencia. Llenemos las calles», aparece en espacios públicos de la ciudad.

La cuestión no es nueva en Barcelona y sigue produciéndose por las condiciones de los contratos de publicidad de este tipo de espacios públicos, que permiten los contenidos ideológicos y partidistas y no fomentan la neutralidad institucional. Anteriormente las empresas concesionarias de este servicio tenían cláusulas que impedía campañas de tipo político pero las dos compañías que se encargan de ello en la actualidad, una para los espacios del bus y otro para el Metro, no tienen en sus condiciones ninguna cláusula al respecto .

De hecho, grupos como el PP han exigido en varias ocasiones la retirada de este tipo de contenidos, que han ido a más durante el mandato de Ada Colau, justo cuando el independentismo ha endurecido sus posturas. Desde el PSC , formación que lidera la empresa municipal TMB, se llegó a reconocer abiertamente que están en contra de que estos espacios tengan contenido partidista y que, a pesar de ello, contrato en mano, no se puede hacer nada.

Varios casos similares

Con anterioridad, y en los últimos años, andenes de Metro, marquesinas de bus o laterales de estos vehículos han llegado a mostrar información a favor de la consulta del 9-N, el referéndum ilegal del 1-O, la libertad de los líderes políticos encarcelados. Incluso se llegó a ver la campaña «Ho tornarem a fer». En este mismo sentido, y de la misma manera que ahora es un evento de la ANC, han aparecido en estos espacios iniciativas de Òmnium Cultural o Societat Civil Catalana.