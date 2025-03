Colau rechaza incluir a Nebrija en el callejero de Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona rechaza incluir en el callejero de Barcelona una calle o plaza en homenaje a Antonio de Nebrija, autor de la primera codificación del español y su gramática en 1492 de quien se conmemora este año el 500 aniversario de su fallecimiento. El concejal de Memoria Democática, Jordi Rabassa (BComú), ha declinado este martes la propuesta de BCN pel Canvi, la agrupación barcelonesa del nuevo partido Valents, alegando que el Nomenclátor municipal tiene otras prioridades y que hay otras maneras de homenajearlo.

El debate sobre la cuestión ha tenido lugar durante la Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes. BCN pel Canvi pretendía conseguir su reconocimiento por ser Barcelona una «ciudad eminentemente literaria» . Su concejal, Óscar Benítez, ha puesto énfasis en el peso barcelonés en la edición en español y que la capital catalana es una histórica ciudad de impresores y editores, citando decenas de ejemplos, y ha considerado que además este gesto podría ser un «buen arranque» de l a cocapitalidad cultural de Barcelona.

El portavoz de Memoria Democrática ha explicado el 'no' del Ayuntamiento lamentando que BCN pel Canvi no aceptara transaccionar el texto y puntualizar el tipo de reconocimiento que podía recibir Nebrija. Rabassa ha dejado claro que la postura del gobierno municipal de BComú y PSC no era «un menoscabo a la lengua castellana ni a sus editores o escritores».

Así, ha comentado que Nebrija no vivió en Barcelona y ha barajado que podría tener más sentido homenajearlo con la inclusión de algún acto o evento a alguno de los programas culturales de la ciudad. «Hay muchas maneras de honrar la memoria que no tienen que pasar exclusivamente por una calle o playa y tenemos herramientas para hacerlo», ha incidido.

«El Nomenclátor tiene por objetivo la feminización de los nombres de calles y plazas, así como dar visibilidad a colectivos invisibilizados históricamente», ha sentenciado Rabassa.

Más temas:

Ayuntamiento de Barcelona