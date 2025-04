Los barceloneses suspenden por primera vez la gestión de Ada Colau

Fin de año agridulce para Ada Colau. El mismo año en que ha sido reelegida como alcaldesa de Barcelona in extremis y a pesar de no haber sido la fuerza más votada en las elecciones municipales del pasado mayo, los ciudadanos han terminado el año suspendiendo por primera vez su gestión al frente del Ayuntamiento , algo que no le había ocurrido en los anteriores cuatro años.

Así lo indica el último barómetro semestral, presentado este viernes y realizado a partir de 831 entrevistas hechas a locales que constata además que, aunque la situación parece más calmada en la capital catalana, la inseguridad en la ciudad sigue siendo la principal preocupación de los barceloneses.

Para el 29,1% de los preguntados la primera preocupación es la seguridad ciudadana , igual que en los dos últimos barómetros semestrales. Esta vez, y quizás debido a los graves casos que saltaron el pasado verano en el centro de la ciudad , el porcentaje es el más elevado (casi dos puntos por encima de cómo lo situaron hace medio año los barceloneses), con lo que la tendencia se consolida. Lejos queda la situación de hace cuatro años, cuando la seguridad era el primer problema para el 3,4%de los autóctonos.

Preocupación por la política

Además, se ha detectado un notable aumento de la inquietud por el encaje entre Cataluña y España (14,9%) y por otros aspectos de carácter político (9,1%). Por el contrario, el turismo, que había sido señalado en las últimas encuestas, baja hasta el sexto puesto en cuanto a preocupaciones. El acceso a la vivienda, otra de las históricos cuestiones más señaladas y que en verano era el segundo más preocupante, cae al cuarto puesto.

El sondeo se realizó del 25 de noviembre al 5 de diciembre, por lo que desde el Consistorio consideran que el resultado puede estar influenciado por la sentencia a los líderes independentistas, que se conoció a medianos de octubre, y las protestas que se vivieron en la ciudad, y que provocaron graves afectaciones durante un mes.

Entre los líderes municipales, el único que aprueba es Ernest Maragall (ERC), aunque con un 5 pelado sobre 10. A Colau le otorgan un 4,7 de media , "debido a la polarización de la dirigente política", argumentan fuentes municipales. Curiosamente su socio de gobierno, Jaume Collboni (PSC) también suspende pero con una nota ligeramente mejor, un 4,8. A la vez, los consultados sí aprueban el bipartito municipal.

Del barómetro también destaca el hecho de que medio año después de las elecciones seguiría el empate técnico entre ERC y BComú en las urnas. La intención directa de voto, eso sí, dando una ligera ventaja de cinco décimas a los republicanos.