Barcelona última los homenajes por el segundo aniversario del 17-A con las víctimas divididas Este sábado tendrán lugar en Las Ramblas dos actos en recuerdo de los ciudadanos fallecidos y heridos en la masacre yihadista de agosto de 2017

Este sábado se cumplen dos años del doble atentado terrorista ocurridos en Las Ramblas de Barcelona y en Cambrils (Tarragona), en los que murieron 16 personas y otras 137 resultaron heridas. Por ello, Barcelona conmemorará el segundo aniversario del 17-A, con la investigación de los atentados en Las Ramblas en su recta final y con las asociaciones de víctimas divididas, participando por separado en distintos actos sin discursos.

La Audiencia Nacional ha procesado a Driss Oukabir, Mohamed Ouli Chemlal y Said Ben Iazza como autores de los crímenes, por tres delitos distintos: pertenencia y colaboración con organización terrorista, estragos en grado de tentativa, y tenencia y fabricación de explosivos con fines terroristas. Sin embargo, no han sido acusados por delitos de asesinato. El autor del atropello en Las Ramblas, un joven de 17 años llamado Moussa Oukabir, hermano menor de Driss, fue abatido en la operación policial contra otro intento de atentado en el municipio tarraconense. El mismo tribunal está pendiente de recibir informes sobre una serie de diligencias solicitadas en el marco de la investigación, por lo que se prevé que el juicio no se celebre hasta el próximo año.

El segundo aniversario de los atentados se conmemorará en Barcelona con actos cortos y sin discursos políticos por expreso deseo de los familiares de las víctimas, después de que en los últimos meses se haya recrudecido la polémica entre partidos sobre el papel del imán de Ripoll (Girona) Abdelbaki Es Satty, cerebro de los atentados. De hecho, el Ayuntamiento de Barcelona ha pedido recientemente al Congreso que cree una comisión de investigación para esclarecer la relación del imán con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tras algunas informaciones que lo vinculaban al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El homenaje institucional

Para conmemorar el segundo aniversario de los atentados, el Ayuntamiento de Barcelona y la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por Terrorismo (UAVAT), que organizan el homenaje institucional, han acordado que a las 10.00 horas de este sábado se deposite una flor blanca en el Memorial de la Rambla y se guarde un minuto de silencio. Este acto no contará con discursos de las autoridades, para que todo el protagonismo recaiga en las víctimas. La conmemoración será breve y sencilla y contará con la interpretación de El cant dels Ocells.

Tras el minuto de silencio, las víctimas y sus familiares se desplazarán a la Plaza de Sant Jaume, donde han sido invitados a varios actos privados e íntimos, primero en la sede del Ayuntamiento y posteriormente en el Palau de la Generalitat, que se encuentran precisamente en la plaza mencionada.

Entre las autoridades que por el momento han mostrado su intención de acudir al homenaje institucional en las Ramblas figuran el presidente de la Generalitat, Quim Torra; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, y el presidente del Parlament, Roger Torrent. Al día siguiente, 18 de agosto, Torra acudirá a Cambrils para participar en una ofrenda floral en el paseo marítimo del municipio, donde miembros de la célula terrorista intentaron un atropello masivo y fueron abatidos tras atacar con arma blanca a varias personas.

Como ya hizo el pasado año, Torra también tiene previsto visitar durante estos días a quien era consejero de Interior durante los atentados, Joaquim Forn, actualmente en la prisión barcelonesa de Lledoners a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo tras el juicio por rebelión a la cúpula del «procés».

«Olvidados»

Paralelamente, la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) ha convocado otro acto de memoria a las víctimas, que se celebrará una hora y media después del acto institucional, a las 11.30 horas de este sábado en el inicio de las Ramblas. La celebración de un acto distinto al institucional se debe a que se sienten «olvidados» por las instituciones catalanas y a la creencia de que el homenaje impulsado por el Ayuntamiento será «más bien político».

El acto de la ACVOT también será breve, con la lectura de un manifiesto muy corto, una ofrenda floral y la interpretación del Ave María de Schubert a cargo de una soprano de París, al que seguirá un minuto de silencio que clausurará el homenaje. Por el momento, ha confirmado su presencia a este segundo acto el exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo, representantes de la dirección general de Ayuda a las Víctimas, el subdelegado del Gobierno en Barcelona, la concejal de distrito de Ciutat Vella, concejales y diputados de PP y Ciudadanos y mandos de Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Urbana.

La UAVAT ha denunciado en las últimas semanas que un 82 % de las solicitudes de afectados por los atentados del 17A en Cataluña, en su mayoría por atención psicológica, han sido denegadas por el Ministerio del Interior. Por el contrario, el Ministerio de Interior sostiene que el Gobierno ha reconocido a 96 personas como víctimas de los ataques y que ha resuelto favorablemente 211 expedientes, el 74 por ciento de los 549 tramitados a través de la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo.

La ACVOT ha salido en apoyo de Interior del Gobierno central, ha denunciado que todas las víctimas han sido reconocidas y ha afeado a la UAVAT que pretenda que también se reconozca esta condición a algunos testigos, pese a que considera que no tienen derecho a ello, informa Efe.