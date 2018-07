Barcelona recupera cinco nuevas obras del legado de Muñoz Ramonet Se trata de cuadros que tendrían que haber sido devueltos el pasado 20 de julio pero que quedaron bloqueados por un error del secretario judicial

El goteo continúa y, dos semanas después de recibir una docena de piezas de ese legado por el que llega batallando con las hijas de Muñoz Ramonet durante años, el Ayuntamiento de Barcelona ha recuperado este lunes otras cinco obras de la colección que el industrial legó a la ciudad tras su su fallecimiento en 1991. De hecho, se trata de un conjunto que también se tendría que haber devuelto el pasado 20 de julio, pero un error del secretario judicial al inventariar las piezas retrasó su entrega.

En ambos casos, se trata de cuadros que las hijas de Muñoz Ramonet guardaban en una casa de Sant Andreu de Llavaneres y que corresponderían a parte de la colección Bosch Catarineu, que Muñoz Ramonet adquirió en 1950. En concreto, las obras hoy recuperadas son el óleo «Retrato de mujer de medio cuerpo» (1871), de Ignacio Pinazo; «San Francisco de Asís» (segunda mitad del siglo XV); otra predela de un retablo con santos de Escuela aragonesa; «Jesús entre los doctores», y «Presentación de la Virgen María en el templo», ambas tablas de un retablo dedicado a la Virgen María (principios del siglo XVI) y provenientes a la colección Bosch Catarineu.

Queda pendiente de entrega, sin embargo, una sexta obra, una predela de un retablo con santos de la Escuela aragonesa, que el Ayuntamiento todavía no ha recibido. Según ha informado hoy el consistorio, la Fundación Muñoz Ramonet, controlada por el Ayuntamiento, seguirá trabajando para que la obra que hoy las hijas no han entregado, así como el conjunto del legado, acabe en manos de «su legítimo propietario, la Fundación Muñoz Ramonet». En el caso de que no aparezcan, las hijas de Muñoz Ramonet deberán pagar su valor, aunque será el juez el que decida si es el valor de 1971 o el actual.