Barcelona prohibirá fumar en cuatro de sus playas este verano La prueba piloto se pone en marcha desde este sábado, cuando arranca la temporada alta de baño en la capital catalana

Anna Cabeza SEGUIR Barcelona Actualizado: 26/05/2021 13:51h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Este verano, playas sin humo en Barcelona. El gobierno municipal liderado por Ada Colau prohibirá el tabaco ni en el mar ni en la arena en cuatro de las diez playas de la capital catalana, una iniciativa que se implantará para proteger la salud de la ciudadanía y fomentar los espacios libres de humo como prueba piloto y que más adelante puede extenderse al resto de playas.

«Todo el mundo tiene derecho a tener ambientes saludables y por lo tanto es bueno poder liberar un espacio de disfrute de la ciudad del humo del tabaco«, ha destacado el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia, en una comparecencia desde el litoral barcelonés.

En concreto, el veto estará vigente en las playas de Sant Miquel, Somorrostro, Nova Icària y Nova Mar Bella desde este sábado, cuando oficialmente arranca la temporada alta de baño y se activan y amplían los servicios municipales en el litoral, y hasta septiembre.

Fuentes municipales argumentan la medida recordando que el tabaquismo es la principal causa de muerte evitable en España según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que además las colillas son altamente contaminantes ya que tienen más de 4.000 sustancias químicas y tardan de media una década a degradarse. Badia ha asegurado que el 15% de los cigarrillos que se fuman en Barcelona acaban en el mar.

¿Sanciones?

Las playas sin humo contarán con señales informativas y con un equipo de informadores, que se encargarán de advertir de la prohibición de fumar. Con todo, los fumadores no podrán ser directamente sancionados porque la normativa vigente no permite aplicar multas por esta práctica y porque de momento no existe una normativa específica al tratarse ésta de una prueba piloto. Sí que podrán serlo si son alertados por la autoridad competente, en este caso la Guardia Urbana, y no dan cumplimiento a una orden

Precisamente coincidiendo con el arranque de la temporada alta también abre un año más la playa especial para perros, que se ubica en la playa de Llevant y que el año pasado recibió a más de 2.150 canes. Por otro lado, como ya ocurrió el año pasado, se mantendrán la información y recomendaciones de protección frente al Covid-19, especialmente el respeto de la distancia de seguridad y evitar las aglomeraciones.

En este sentido, se seguirá controlando el número de usuarios de cada playa para que la afluencia permita garantizar una distancia de unos 1,5 metros entre usuarios. Además, se podrá consultar la ocupación de la arena a través del web municipal de playas: en caso de superar el 80% de la ocupación se pueden cerrar periódicamente los accesos.