El independentismo tenía a Pedro Sánchez atado y bien atado y en lugar de medir bien sus fuerzas se dio el gustazo patriotero de no aprobarle los presupuestos, y en nombre de la dignidad de los presos y compitiendo como siempre Esquerra y Convergència a ver quién era el más temerario, llegamos ayer a los 175 diputados que al presidente del Gobierno le bastaron para elevar a Meritxell Batet como presidenta del Congreso sin necesitar para nada los votos del secesionismo.

Es cierto que Esquerra tiene más diputados de los que tenía pero no son ya decisivos. Aunque los republicanos no han caído -como los convergentes- en la descomposición mental de creer que existe la «república catalana», ni ningún mandato que emane del 1 de octubre, continúan con demasiadas dificultades para entender la realidad y saber qué hacer con ella. Con el veto a Miquel Iceta querían no perder voto esencialista, pero lo que retuvieron en el extremo residual que se les escapó por el centro mayoritario, donde tienen más votantes. Trabajos de centralidad perdidos y así Ada Colau les está casi empatando en la recta final de la campaña.

El independentismo sigue pensando en clave chechena, como si los catalanes pasáramos frío y hambre. Y no somos chechenos, ni palestinos, ni partisanos. Somos una de las comunidades más libres, prósperas y bienestantes de Europa. Somos Barcelona, con sus playas y sus restaurantes, con sus más de 300 días de sol al año, con su vida amable, casi anestesiante, y sus ciudadanos fenicios, cobardes y sentimentales.

Que seamos un poco idiotas, redichos, petulantes; que nos creamos el ombligo del mundo, que votemos con los pies y que despreciemos a España cuando nos está ganando por goleada, no significa que estemos dispuestos a arriesgar absolutamente nada para lograr la independencia, ni siquiera para liberar a los presos o traernos a los fugados, que nos gustan mucho más donde están para podernos seguir quejando.

Y tenemos aún todo este desastre por remontar y estamos más solos que la una y a Pedro Sánchez no le hacemos ninguna falta.