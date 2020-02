Torra descarta reunirse el día 24 y propone otras cinco fechas antes de fin de mes En una carta remitida a Sánchez le pide que reconozca «la prisión y el exilio» como partes en conflicto

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha enviado hoy una carta al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la que critica que Moncloa anunciara ayer la fecha del inicio de la «mesa de diálogo» sin consultar a su equipo y de forma unilateral. Asimismo, señala que por motivos personales y de agenda, él no puede reunirse con él el día 24, fecha que marcó ayer el gabinete de Sánchez. Torra propone varias fechas alternativas: los días 21, 23, 26, 27 y 28 de febrero.

«Lamento que este diálogo no empiece con buen pie. Hacer propuestas de fecha de reunión a través de los medios de comunicación, sin haberlas pactado antes en la agenda de las dos partes, no es la forma de mostrar que se quiere un diálogo honesto y fructífero», le ha reprochado Torra a Sánchez en una carta difundida a los medios a primera hora de la maña.

Parte del independentismo había interpretado la fecha de la reunión como una forma de restar trascendencia al acto que el expresidente figado Carles Puigdemont celebrará el próximo sábado en Perpiñán (Francia). Así, las nuevas fechas planteadas por Torra plantean la opición de adelantar la reunión, incluso propone iniciar la «negociación» mañana mismo, y alejarla del acto de Puigdemont en Francia.

Torra ha remitido su misiva a Pedro Sánchez después de que ayer la Presidencia del Gobierno propusiera que el lunes 24 de febrero se constituya la mesa de diálogo entre gobiernos, una decisión que fue criticada por la Generalitat, que recriminó a Sánchez que planteara «unilateralmente» una fecha sin antes haberla «acordado» con el presidente catalán.

Además de las fechas, Torra también detalla en su carta los contenidos que la Generalitat prevé abordar en la mesa de diálogo entre gobiernos. De estas caen las propuestas «sectoriales» que Sánchez planteó en la «agenda para el reencuentro» que le entregó al presidente autonómico en su visita a Barcelona. Así, Torra centrará sus reclamaciones en cuestiones de índole política y relacionada con el «procés», como son la exigencia de un mediador internacional o el reconocimiento del supuesto derecho a la autodeterminación de Cataluña.

¿Reconocer a Puigdemont?

«Estamos preparados para comenzar la negociación», afirma Torra. Así, el equipo de la Generalitat exige el «fin de la represión, amnistía y reparación». En cuanto al apartado de condiciones para la negociación, Torra expone tres exigencias: un calendario de trabajo, el reconocimiento de todas las partes en conflicto, «incluyendo prisión y exilio», y un sistema de validación y la propuesta de una mediación internacional.

De hecho, las discrepancias entre Junts per Catalunya y ERC en torno a la exigencia de un mediador internacional ha puesto en los últimos días en cuestión el calendario de la futura mesa de diálogo sobre Cataluña. Mientras que los neoconvergentes de Carles Puigdemont insiste en que haya un mediador en la futura mesa, Esquerra pide no convertirlo en condición sine qua non, a la vista de la negativa tajante del Gobierno de Pedro Sánchez.