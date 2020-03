El independentismo catalán no pierde ocasión. Tampoco en momentos de pandemia y en plena crisis sanitaria en toda España como la actual. Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña, se ha puesto en contacto, esta tarde, con el lendakari vasco, Íñigo Urkullu, para defender que el Gobierno de España, en definitiva, no aplique el estado de alerta en Cataluña y País Vasco.

En un apunte en su cuenta de Twitter, Torra ha señalado que: «No podemos aceptar que el Gobierno español confisque nuestras competencias en salud, seguridad y transporte». El presidente de la Generalitat hace referencia así a la filtración del Consejo de Ministros, reunido desde las 12.00 horas de este sábado para aprobar el decreto (o varios) que ponga en marcha el estado de alerta en todo el país.

He trucat el Lehendakari Urkullu per valorar l'avenç de la pandèmia del coronavirus i la resposta que cal donar-hi. Coincidim que no podem acceptar que el Govern espanyol confisqui les nostres competències en salut, seguretat i transport. Necessitem suport; no recentralització.