Los CDR «toman» la antigua cárcel de Modelo y piden la libertad de los presos independentistas

Miembros de los CDR (Comités de Defensa de la República) han entrado este sábado en la cárcel Modelo de Barcelona y han colgado carteles y pancartas en su patio interior donde se puede leer «Libertad presos políticos» o «Somos República». La acción se ha producido minutos antes de que empezase la manifestación que varias entidades soberanistas han convocado a pocas calles del centro penitenciario para reclamar la libertad de los presos independentistas, ahora encarcelados en centros de Cataluña, y el regreso de los políticos huidos al extranjero.

Convocada por la ANC, Òmnium Cultural y la Asociación Catalana de Derechos Civiles (ACDC), la protesta ha arrancado a las 19.15 horas de la confluencia de la calle Tarragona con Diputación bajo el lema «Ni cárcel, ni exilio, os queremos en casa». Además, agrupa a los familiares de los políticos presos y huidos y está previsto que acabe frente a la antigua –y ahora «ocupada»– cárcel Modelo. A la cabeza de la manifestación están los familiares de los presos, además del presidente de la Generalitat, Quim Torra; el expresident, Artur Mas; el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés; el presidente del Parlament, Roger Torrent; el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri; y la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie.

En declaraciones a los periodistas minutos antes de comenzar la manifestación, el propio Torra ha sostenido: ««Estamos aquí otra vez y saldremos las veces que hagan falta para reclamar una y otra vez que nuestros presos políticos estén libres, que nuestros exiliados vuelvan a casa y que el derecho de autodeterminación de Cataluña no sea criminalizado». Y, como era de esperar, ha aprovechado para recordar el motivo de la protesta y exigir sin ambages la libertad de los «presos políticos» ante la «indecencia» de la justicia española.

Además, el presidente catalán ha denunciado «el relato ficticio con el que el Estado ha estado construyendo una rebelión que no existió y que saltó por los aires el pasado jueves». «Ganaremos porque hemos ganado en Europa, seguiremos en Escocia, ganamos en Bélgica y ganaremos en Suiza», ha recalcado, y ha criticado que «cuatro países de Europa están juzgando de una manera determinada y España pretende hacerlo de otra». «¿Quién tiene un problema? –se ha preguntado Torra– España debe enfrentarse ante el espejo de su injusticia y de esta justicia indecente que está permitiendo que tenga presos políticos. Cada minuto que nuestros presos estén en la cárcel y no en sus casa con su familia y amigos es una auténtica indecencia y no lo permitiremos», ha dicho, tajante.