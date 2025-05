Teresa Freixes: «Quieren consolidar una dominación, no quieren la independencia»

Esto no se acaba.

Es como el gatopardo, procura que las cosas cambien para que todo siga igual. El nacionalismo tiene sus metas fijadas desde el «catalanizar Cataluña» de los años ochenta y con distintas variaciones siguen en lo mismo.

Pesimista.

Hubo una agudización en ... 2017 con las llamadas leyes de desconexión, lo que llamaban referéndum de autodeterminación y llegar a la independencia, pero no les salió, entre otras cosas, porque se aplicó el artículo 155 de la Constitución. Pero siguen en lo mismo: no quieren la independencia, quieren dominar la sociedad.

No hay solución.

Este problema lo tendremos durante bastante tiempo.

¿Nos rendimos?

No. Hay que hacer mucha pedagogía. Hay gente que se ha creído la campaña informativa nacionalista del «España nos roba» y la tergiversación de la historia. Pretenden imponer sus ideas. A eso hay que sumar la incomparecencia del contrario: la opinión que dé información veraz. Es decir, hay que recuperar la formación e información políticas. Además, el mundo, y menos la Unión Europea, no van en la dirección que defiende el nacionalismo catalán. La Unión Europea tiene aprobadas leyes que impiden procesos de autodeterminación.

La amnistía a los presos del 1-O, ¿bajaría la tensión?

Eso es vivir en el país de las Maravillas, como Alicia. ¿Por qué no utilizan los mecanismos jurídicos que tenemos para canalizar sus reivindicaciones? Para incidir en las condenas tienen el indulto, pero no la amnistía, que no existe. Es inviable legalmente. Tampoco hay cauce para la llamada mesa de partidos, que ni vincula a nadie ni tiene efectos jurídicos, y sí para la Comisión Bilateral, que está regulada, pero no la quieren utilizar.

El indulto, entonces.

No tengo opinión al respecto sobre si el indulto rebajaría la tensión política o no. Lo tiene que decidir el Gobierno y tras superar los trámites procesales. Para que se otorgue un indulto hay que superar unos requisitos. Puede que el Gobierno los firme, pero también es posible que no lo haga. Eso sí, no creo que el resultado de la convivencia en Cataluña dependa de si se dan o no los indultos.

Hablaba de pedagogía. ¿Qué estrategia tienen que seguir los partidos que no son independentistas?

Hay que recordar que Cs en 2017 y el PSC en 2021 han ganado las dos últimas elecciones autonómicas. Y estos partidos, que han obtenido más votos, no han sabido gestionar la victoria y capitalizarla políticamente; sobre todo Cs, veremos el PSC. Deberían tener más en cuenta a toda la sociedad civil catalana, crear sinergias con los que la forman, desde colegios profesionales a entidades cívicas.

¿Hay base? ¿Existe ese músculo?

Sí. Lo que conozco bien, por ejemplo, es la universidad. Cuando los rectores salen con una pancarta a favor de la amnistía ponen de manifiesto que no concuerdan con la mayoría de los universitarios, que no están por politizar de forma partidista la universidad.

Colonizan…

Lo intentan, pero en la universidad no hay un pensamiento único y refleja la pluralidad de la sociedad.

El secesionismo gana elecciones.

Nunca representan más de un tercio del censo de votantes.

Esto también sirve para los constitucionalistas.

Porque se quedan en casa. Están hartos. Desde luego, no están de acuerdo con el independentismo, porque todos los que están de acuerdo con la secesión acuden en masa a las urnas.

¿El mundo nos escucha?

Pura propaganda interna. Ni un solo Gobierno del mundo aplaudió la independencia en 2017.

¿Y los Parlamentos?

Tienen algún apoyo en países con grupos políticos similares como, por ejemplo, en el Reino Unido o Eslovenia. Pero son muy pocos.

Propaganda.

Sí, eso lo han sabido hacer muy bien desde Cataluña. Los medios de comunicación extranjeros han sido influenciados por las redes independentistas y, por ejemplo, el Diplocat. Aquí sí han sido eficaces. Pero son medios de comunicación, no Gobiernos.

Amnistía Internacional.

Esto es una ONG. Les han apoyado porque algunos en Amnistía Internacional se han creído que los pobrecitos catalanes estamos oprimidos. ¡Claro que estamos oprimidos! ¡Los catalanes no secesionistas! En la ONU no han conseguido colocar el mensaje.

Hay un grupo de trabajo por ahí…

Mimados por el secesionismo.

Unión Europea.

Nada.

Parlamento Europeo.

El respaldo que tienen es básicamente el de los diputados que en sus países son nacionalistas.

Consejo de Europa.

Tampoco. Más bien, el independentismo solo recibe revolcones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tienen poco eco internacional.

Optimista.

-Insisto. No quieren la independencia, quieren consolidar una dominación. No dejarán de machacar con lo de «un solo pueblo». Además, los independentistas son socios del Gobierno. Son una minoría que controla e influye mucho. Hay que hacer pedagogía, mucha pedagogía, para mostrar la realidad de Cataluña.