Entrevista «Los sanitarios deben vacunarse en paralelo a las residencias, no ser el segundo grupo» El presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Ricard Ferrer, admite que la situación «es preocupante»

El virus avanza con ímpetu en Cataluña y las UCIs empiezan a sufrir los estragos. Ayer había ingresados en Cuidados Intensivos 392 pacientes, un 20 por ciento más que hace 15 días y un 16 por ciento más que hace siete. Ricard Ferrer, presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias(Semicyuc) y jefe de una de las UCIs de referencia en España, la del Hospital del Vall d'Hebron de Barcelona, atiende a ABC apenas 20 minutos después de que le hayan inyectado la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, de la que, según afirma, «he guardado el vial como recuerdo».

En el primer día de vacunación a sanitarios en la comunidad, Ferrer valora como «irregular» el arranque de la campaña. Problemas logísticos al margen, el presidente de la Semicyuc considera que el personal sanitario, y de forma prioritaria el de las UCIs, debería recibir la vacuna en paralelo a los residentes y el personal de las residencias, y no como segundo grupo prioritario de la primera fase, tal como prevé la «Estrategia de vacunación Covid-19 en España»-

«No estoy diciendo que se vacune antes al personal sanitario, solo que podría hacerse estipulado una vacunación simultánea entre los dos colectivos. Es decir, si llega a una residencia un lote con 950 vacunas y por problemas administrativos no pueden administrarse todas, que el resto vayan a personal sanitario, que la vacunación es rápida. Se trata de vacunar a la vez a los dos colectivos sin penalizar a las residencias», apunta a este diario.

Ricard Ferrer ve con «preocupación» el aumento de pacientes en las UCIs. En su hospital, «hay cada día tres nuevos ingresos» y, «aunque estamos en los casi 400 pacientes, lejos de los 600 de la segunda ola de noviembre, si sigue esta tendencia habrá problemas». El experto da por sentado que el virus mantendrá todo el mes de enero su tendencia creciente, aunque espera que no haya un crecimiento vertical de la epidemia como en marzo, lo que podría conducir a una situación límite por falta de personal.

Presión hospitalaria

«La presión en los hospitales y en las UCIs seguirá en aumento todo este mes. Lo deseable es que ese crecimiento sea en forma de campana porque aunque hay más ingresos al final se compensan también con más altas», asegura a ABC. El presidente de la Semicyuc ve lejos, no obstante, la priorización entre pacientes Covid. «Cada día valoro si un paciente reúne las condiciones para ingresar en UCI o no, aunque lo hago atendiendo a su cuadro clínico de forma individual. No pensando en que si él ingresa, mañana otro paciente no podrá hacerlo. Aún no estamos en esta fase», asegura Ricard Ferrer. Recuerda que «el factor que más impacta en la mortalidad en las UCIs es la falta de camas y de recursos asistenciales». «Hay pacientes con cuadros muy complicados en los que resulta difícil evitar la muerte. La mortalidad que debemos evitar es la ligada a la falta de recursos», concluye.