Maria los viernes tiene piscina. «Piscina» -Ignacio Peyró lo dice en su formidable Ya sentarás cabeza- es una palabra en la que cabe una infancia. Infancia en casa de mis suegros, la piscina de Maria. El agua fría de la sombra que le dan los ... árboles del bosque. Piscina familiar, feliz. La abuela se baña cuando ha terminado de preparar el almuerzo, y trae el aperitivo.

Maria tiene piscina los viernes y no quiere ir porque ella ya tiene su piscina y sabe que sus amigos se hacen pis y no le gusta cómo huelen los vestuarios. En su piscina se cambia en su habitación con olor a la lavanda seca que su abuela le pone en el armario. Mami le exige que tome las clases y yo no digo nada. He aprendido a no discutir lo que ya he decidido cómo acaba.

A su edad tenía las mismas clases y pensaba lo mismo que ella piensa, y se lo expliqué al doctor Brotons, que fue mi pediatra y el ídolo de mi generación. Le puso una nota estupenda a mi tutor. «Sinusitis crónica. El niño Salvador queda exento de natación». A final de curso, cuando la directora convocó a mis padres para hacer balance de la temporada, la nota emergió. Hubo un poco de lío pero yo me sentía invencible porque tenía en mi bando a mi pediatra. No pasó nada y nos reímos mucho. Juan Brotons Gimeno fue uno de los hombres más extraordinarios que jamás he conocido. Me enseñó a tomarme en serio mi trabajo y a crecer en el orgullo de lo que hacía y que un hombre cumple con su destino. Me enseñó el Quijote, a Jesús como uno de los nuestros -«Jesús es amigo de todos, es el gran amigo de la Humanidad. Recuerda: jugar es rezar. Estudiar es mejor», me escribió en una carta, que con el tiempo me aprendí de memoria, el día de mi Primera Comunión- y de él aprendí, también, a que la risa fuera un dibujo de inteligencia trazado sobre el mundo. Cuando me veía sin rumbo cierto, me llamaba a su despacho y eran largas las conversaciones, y estaba atento a cómo escribía las semanas siguientes.

Ahora el pediatra de Maria es el hijo de Juan. Yo le quiero mucho pero ya no me atrevo a pedirle a nadie que se una a mi barco pirata. Seguro que el mundo de Maria es mejor que el mío en muchísimos aspectos, pero ya no quedan genios al abordaje. Tengo que ser yo el padre y el pirata de mi hija, el que le exige y el que le muestro los pasadizos secretos. Es frágil el equilibrio, a veces imposible. Pero el error es preferible a la tristeza y no pienso dejarla sin esta fiesta, sin el abordaje fantástico en el que hay que aprender no sólo a vivir, sino a militar, sobre todo cuando arrecia la tormenta y parece que vamos a volcar. Yo no sé qué va a pasarnos, supongo que menos de lo que creemos. De lo que estoy convencido es de que a mí no van a robarme toda la alegría ni todo este tiempo y que Maria será siempre mi principalísima aliada.

Luego el padre tiene que comparecer, y poner orden, y hacerse el que al pirata no lo conoce, y a veces es un poco raro, pero creo que Maria poco a poco va entendiendo el juego, y que si no fuera por el talento sería demasiado deprimente cumplir con las normas del tráfico diario y además no merecería la pena. Es más fácil creer obedeciendo todo lo que te dicen los mayores. Es más seguro cumplir las normas. Es lo que piensa mi esposa, es como ella ha crecido y como intenta educar a Maria. Ya me va bien que lo intente. Así yo puedo hacer lo mío con los debidos contrapesos. Las normas hay que enseñarlas pero no sirven para nada. Bueno, sirven para que los demás las cumplan y que así a nosotros nos quede más espacio. De cada norma lo único que interesa son los pliegues, las grietas, los defectos; lo único que importa es nuestro criterio, la distancia a la que nos mantenemos, qué importancia le damos.

No decir palabrotas no es crecer, sino seguir las normas y no meterse en líos. Saber dónde puedes decir palabrotas, y dónde no puedes decirlas, es crecer, aunque a veces te equivoques. Acatar lo que tus maestros y tus mayores te mandan suele dar buen resultado para llegar entero al final de la jornada, pero fijar tu posición es construirte un mundo, un mundo en el que Maria ya sabe que lo puede hacer todo menos desobedecer o desatender a su padre -esto último lo recalco para que nadie se piense que me había perdido en las metáforas-.

Si en la palabra «piscina» como dice Peyró, cabe entera la infancia de Maria, en su calculado saltarse sus clases de natación -olvidándose un día el bañador, y el otro el gorro, y las chancletas, y así sucesivamente- cabe su estreno en el mundo adulto y me fascina cómo se afirma en lo que hace y también en lo que no hace. No hacer nada -y esto es importante saberlo- es también hacer algo.

Y naturalmente, que Maria no haga lo que ya yo no hacía a su edad, no tiene nada que ver con mi felicidad.