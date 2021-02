Si no cuidamos de los genios

Salvador Sostres SEGUIR Actualizado: 23/02/2021 13:21h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Joan Ollé, apartado del Institut del Teatre por las denuncias de abuso y acoso sexual

Joan Ollé es mi amigo. Es mi querido amigo. Lo digo porque hace tiempo que no lo decía y tenía ganas de decirlo. También lo digo porque me temo que en los próximos días y semanas no va a decirlo nadie, tras el reportaje aparecido en el diario 'Ara' acusándolo sin ninguna prueba de abusar de algunas de sus alumnas. ¿Es que Joan Ollé no tiene amigos? Claro que los tiene. ¿Y dónde están? Ni se sabe. ¿Es que Joan Ollé no ha vuelto luminosas tantas vidas de anonimato y arrastre? No le quepa a usted la menor. ¿Dónde están los actores, actrices, poetas, escenógrafos y por supuesto el público que todo se lo deben? He mirado bajo la

Suscríbete al mejor periodismo. El primer mes GRATIS y sin permanencia. Date de baja cuando quieras. Lo quiero Si ya estás suscrito, inicia sesión Más información

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Autodestrucción

Autodestrucción ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Presidenta

Presidenta ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Algo que hacer