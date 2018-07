El Salón Náutico de Barcelona atraerá a más de 250 empresas y 55.000 personas "Las cosas apuntan a mejor", asegurado el presidente del salón, Luis Conde

ABC

BARCELONA Actualizado: 09/07/2018 18:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Los yates más impresionantes

La próxima edición del Salón Náutico de Barcelona reunirá a más de 257 empresas expositoras, mostrará unos 700 barcos y atraerá a unas 55.000 personas, con una previsión de crecimiento por encima del 8% respecto a la celebrada en 2017, en un contexto en el que "no habrá las amenazas del año pasado".

"Las cosas apuntan a mejor", ha asegurado el presidente del salón, Luis Conde, en un acto para la prensa a bordo del barco centenario Santa Eulàlia, propiedad del Museo Marítimo de Barcelona y que también protagonizará la 57 edición de este salón, que tendrá lugar entre los días 10 y 14 de octubre.

"Hay incertidumbre. Hay incertidumbre cuando (el presidente) Trump hace declaraciones, cuando hay una moción de censura en España o cuando en Cataluña se decide no sé qué. Antes las cosas eran más previsibles", ha dicho el presidente de este evento. organizado por Fira de Barcelona y la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN).

"Este año podemos estar más tranquilos. Las cifras no son las de 2007 pero están creciendo. No habrá las amenazas del año pasado y los expositores no tendrán la duda del 'voy o no voy'", ha añadido. El lema del Salón Náutico 2018 es "Fans de la mar", porque tiene como objetivo acercar la náutica a nuevos públicos, por lo que contará con actividades para asistentes de diferentes edades, además de con la flota de exposición.

Los miembros de la organización del Salón Náutico han adelantado que la vela ligera y deportiva será otra de las protagonistas, y que de las más de 257 empresas que se espera que acudan al evento, ya han confirmado su participación, entre otras, Beneteau, Jeanneau, CNB-Lagoon, Sunseeker, Touron, Yamaha o Zodiac.

En concreto, el salón se ubicará en los muelles de la Fusta y de España del Port Vell de la capital catalana, y el director del salón, Jordi Freixas, ha precisado que este año se añadirán entre 25 y 30 barcos a la flota del salón amarrada en el puerto.

Entre las principales novedades del salón está el Nautic Tech International Investment Forum: una competición organizada en colaboración con Seed & Click para empresas emergentes con proyectos innovadores, procedentes de todo el mundo y con aplicación a la náutica, que ofrecerá un premio de 100.000 euros al ganador.

También en el ámbito profesional se planificará una agenda de reuniones empresariales para promover nuevos contactos y negocios entre expositores y visitantes, y se organizarán jornadas, conferencias, mesas redondas y presentaciones de regatas, entre otras actividades.

Por otro lado, el evento contará con actividades para dar a conocer el sector, en colaboración con la Fundación de Navegación Oceánica de Barcelona para el fomento de la vela oceánica, y con la Federación Catalana de Vela para promover la práctica de este deporte con un espacio divulgativo propio.

También habrá, ente otras, el Área Fun Beach, una zona de pruebas con acceso al mar para hacer sesiones de vela ligera, la Barcelona Paddle Race, una competición a mar abierto con salida en el salón y llegada a Badalona (Barcelona), y la 'Noche Náutica', con música en vivo, desfiles de moda y degustaciones.

Por su parte, el secretario general de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN), Carlos Sanlorenzo, ha dicho que el salón es "el principal evento náutico de España" y ha presentado los datos del sector registrados en el primer semestre del año.

El representante de ANEN ha explicado que en los últimos cinco años el sector ha experimentado un "crecimiento moderado y sostenible", liderado sobre todo en Cataluña y las Islas Baleares.

No obstante, ha precisado que la larga temporada de esquí ha afectado a algunos periodos vacacionales, como la Semana Santa, que "fue bastante mala", y ha instado a terminar con la estacionalidad del sector. Aún así, los datos registrados avanzan en positivo, ya que en el primer trimestre se han matriculado 3.256 embarcaciones de recreo, un 2,7 % más que en el mismo periodo del año pasado.

En concreto, los segmentos que más han crecido han sido el de las embarcaciones de entre 6 y 8 metros con 695 matriculaciones en 2018 (+16,8 %), y el de los barcos de entre 12 y 16 metros, que ha alcanzado las 116 unidades (+12,6 %).

Sanlorenzo ha destacado también que el alquiler de embarcaciones ha caído en junio un 20 % respecto al año pasado, aunque el crecimiento sigue siendo positivo (de en torno al 10 %), y lo ha atribuido a cuestiones de "equilibrio y ajustes entre la oferta y la demanda"