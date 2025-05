«Rota la trama afectiva, se hace muy complicada su recomposición»

El próximo miércoles 1 de diciembre se publica 'El libro negro del nacionalismo: La ideología totalitaria que ha conducido a Cataluña al desastre' (Ediciones Deusto), una completa disección del nacionalismo y sus métodos para acabar con la Cataluña próspera y moderna. La obra, de 520 ... páginas, cuenta con el punto de vista de algunas de las voces más relevantes contra el 'procés'. ABC adelanta íntegramente el prólogo del libro, elaborado por el dramaturgo Albert Boadella.

«Carta a mis nietos», por Albert Boadella

«Es un hecho elemental que la mayoría de la gente mantiene adherencias sentimentales con su lugar de nacimiento. Lo consideramos algo común y no nos causan extrañeza esa clase de querencias, mientras no supongan una desmedida falta de objetividad con relación al territorio, ni que ello implique actitudes hegemónicas o discriminatorias.

Cuando alguien nos dice que su pueblo es el más bello del mundo, que su cocina es la mejor y que sus gentes, las más nobles y valientes del planeta, pues lo escucharemos con indulgente escepticismo. Pensaremos que prefiere imaginarse el entorno tal como desearía y no como es en realidad. No obstante, si por ser de aquí o de allí, se erige ante nosotros a un nivel superior, entonces nos sentiremos molestos e incluso humillados.

Si seguimos el proceso de esas naturales tendencias emocionales, se entiende que la primera adherencia sentimental sería la madre, después el padre, la familia, la casa, el barrio, el pueblo o ciudad, la comarca, la línea divisoria de la nación, el núcleo cultural en un sentido amplio (por ejemplo, cultura mediterránea) y, finalmente, como idea utópica, el mundo de una forma global: «Soy ciudadano del planeta» es un concepto que exhiben algunas personas para afirmar su equidistancia con los ímpetus nacionales. Sin embargo, suele ser algo fingido. Es una emoción que quizá pueda sentir el astronauta mirando la Tierra desde el espacio, pero no corresponde todavía a un sentimiento generalizado.

En cualquier caso, podríamos considerar que cuanto mayor es el número de hectáreas, de culturas, de razas y cultos que una persona establece como suyos, mayor será el grado de ecuanimidad en sus apegos. O, dicho de otro modo, hacerse adulto significa ampliar el espacio de adhesiones sentimentales.

Toda esa parte de nuestra vida que afecta a los sentimientos territoriales no tendría mayor alcance si no fuera porque ha sido el origen de mucha sangre y muchas calamidades a lo largo de la historia. Muy especialmente en la historia del siglo xx, con la irrupción de los nacionalismos. Por nacionalismo me refiero a la ordenación del sentimiento territorial bajo una delimitación administrativa muy precisa en sus fronteras, y cuyo núcleo encuadra una versión imperativa y detallada del apego étnico. Este contexto es fundamental en la provocación de las dos mayores matanzas y genocidios que ha perpetrado el género humano. La Primera y la Segunda Guerra Mundial.

El primer recuerdo de mi niñez sobre esta delimitación del sentimiento territorial proviene de una frase muy significativa por parte de una vecina de mi casa. En el barrio donde vivía en Barcelona se había producido un violento atraco a un banco, y la vecina, muy excitada por el incidente, después de relatar a mis padres todos los pormenores del suceso, concluyó en tono tranquilizador diciendo: «Por fortuna, los atracadores no eran catalanes, eran de por allí abajo». Ese «por allí abajo» venía a indicar más allá del Ebro. La expresión ya inducía un toque xenofóbico al suceso.

Tenía pocos años, pero enseguida percibí que nosotros éramos superiores a los de «allí abajo» y, además, éstos no eran de fiar. No hablaban como yo en catalán. Un detalle muy determinante para establecer la diferencia. Entonces los llamábamos xarnegos.

A lo largo de mi vida podría citar multitud de situaciones parecidas en Cataluña, pero para invertir los papeles, os diré que años más tarde, y ya adolescente, también me veía defendiendo esa territorialidad en París. En el liceo donde estudiaba, el profesor de dibujo osó decir que Picasso era un gran pintor francés. Con lo cual salté como una hiena gritando: «¡Monsieur! ¡¡Picasso es español!!». Y así encendí una furiosa polémica en la que, finalmente, el monsieur tuvo que aplicar su autoridad para silenciarme. ¿Qué defendía yo? Porque, para mi gusto, Picasso pintaba mamarrachadas parecidas a las mías. Yo no defendía al pintor. Yo defendía el territorio y el orgullo de haber nacido allí como aquel famoso. Llevaba ocho años en Francia, incluso me emocionaba cantando La Marsellesa, pero esos residuos del terruño permanecen enquistados en lo más profundo de la mente. Son adherencias vinculadas a la parte más irracional de nuestro ser y que sólo la razón puede tamizar. Cito esas anécdotas porque en los últimos cuarenta años de mi vida he asistido en Cataluña al trastorno, al descontrol y a la perversión de los naturales sentimientos de arraigo a un territorio.

Cuando lo que designamos como «nuestros rasgos diferenciales colectivos» van más allá de un par de danzas, dos o tres platos típicos y unas fiestas o costumbres tradicionales, el tema entra en una zona de alto riesgo. Esos rasgos se instalan entonces en el terreno moral. Lo cual significa establecer diferencias en los caracteres y atributos personales de sus ciudadanos. Diferencias por el simple hecho de haber nacido en un lugar y no en otro. Razón por la cual nuestros supuestos rasgos serán siempre mejores que los del territorio vecino. Si no, ¿para qué resaltar las diferencias? Si, además, tales figuraciones se instrumentalizan, dándoles forma político-administrativa, pues el conflicto está servido.

Más allá de las expresiones folklóricas, no existe ninguna razón sensata para sostener hoy diferencias caracterológicas colectivas entre los grandes espacios culturales. En nuestro caso, me refiero al ámbito de la herencia greco-romana y más concretamente a la cultura cristiana. Por mucho que intentemos delimitar, no existen atributos relevantes entre un ciudadano de Cáceres, de Roma, de París o de Atenas para no poder compartir una sociedad con valores y normas muy similares.

Sin embargo, para un dirigente político, excitar los sentimientos y las querencias emocionales del territorio es una estrategia infalible y, además, de resultados inmediatos. Significa la utilización política de los sentimientos en vez de promover la política de la razón. Si a ello sumamos la inducción supremacista, la exaltación de signos y valores superiores del territorio, y la referencia al enemigo común que ha impedido el crecimiento y la gloria de la supuesta nación, tenemos un cóctel explosivo. Eso es una tentación de todo líder político. Desde el alcalde al presidente. Incita un sedimento emocional latente en cualquier persona. Sólo la ética y la honradez serán el antídoto que impedirá al dirigente ceder a la facilidad del discurso sentimental tantas veces funesto.

Esa forma de incitación colectiva al sentimiento de adherencia territorial transformó una comunidad de ciudadanos libres como era Cataluña en una tribu de pensamiento único. ¿Y por qué la llamo tribu? Es tribu porque se impone una sola forma de comportarse ante los apegos y querencias del territorio y sus mitos. Hay razones de esta situación en los sedimentos del pasado, hay razones en el contexto de toda la política española, pero por encima de todo hay una razón esencial en la época moderna: el empeño de un hombre que se convierte en la figura clave para esa transformación. Este hombre fue Jordi Pujol.

Sin el ídolo personal instigando los impulsos sentimentales de un colectivo humano, el invento no acaba de cuajar. Es más, nada de lo que hemos visto en los últimos años hubiera sucedido sin esta figura estratégica. Pujol supo cómo conectar, manipular y encubrir el sentido de aquella frase de la vecina ante el atraco: «No eran catalanes. Eran de allí abajo». Establece un plan a largo plazo basado en la lengua como efectivo militar. Esta lengua será el principal factor que marcará la catalanidad del ciudadano. Subliminalmente, el castellano se presenta como el idioma del invasor. Los medios de comunicación del Gobierno y el periodismo comprado ya se ocuparán de ello.

Obviamente, la exigencia del catalán no es sólo en lo ortográfico, sino que encierra una sutil manipulación del lenguaje. Por ejemplo, en el término «Cataluña y España», «los catalanes y los españoles», funciona tan bien esa segregación lingüística que el resto de los ciudadanos y políticos españoles la utilizan hoy de forma corriente, como si Cataluña no fuera del todo España. Es sólo un detalle, cierto, pero un detalle muy sustancial en la importancia de asentar un lenguaje nacionalista. ¿Quién no ha caído en esa trampa?

Pujol sabe aprovechar muy bien el gran error que cometió la transición: el traspaso de las competencias de educación a las comunidades autónomas. Un error en lo político y también un error en la enseñanza. A través de ello consigue adoctrinar a las nuevas generaciones con una historia de ficción, manipulada para señalar al enemigo común y sus agravios históricos. Sin enemigo no hay nacionalismo. Sólo necesita un último detalle del resto de los españoles. Tiene que afianzarse la idea de que Cataluña fue la gran víctima de la dictadura. No lo fue Extremadura, ni Castilla ni Andalucía. De esta manera consigue el éxito de la reclamación constante. Una deuda que pagar por el resto de los ciudadanos españoles, que bajo la mirada de esta nueva Cataluña son siempre sospechosos de tendencias fascistas. La Cataluña que vitoreaba mayoritariamente a Franco desaparece de la historia. En cambio, él sabe pintar el nacionalismo como un movimiento progresista, muy bien considerado por la izquierda. Porque a pesar de que Pujol lidera un partido de centroderecha, coloca en los puestos clave de la propaganda nacional catalana a los comunistas. En definitiva, el Estado admite la deuda y dota al Gobierno nacionalista catalán con todo lo que reclama.

El bagaje ideológico con que adoctrina está estrechamente ligado a un plan a largo plazo para que las nuevas generaciones sean ya consecuencia directa de este paisaje sentimental y reaccionen en su momento. Es evidente que, sin una buena dosis de hipocresía, no hubiera cuajado una empresa semejante, ya que el núcleo de ese programa podía alertar a las estructuras del Estado del gran riesgo que suponía. Y aquí es donde Pujol muestra su mayor talento para interpretar un doble personaje. Hombre de paz y concordia en Madrid e instigador de la fobia en Barcelona.

No obstante, para conseguir este rotundo éxito no es suficiente con la efervescencia sentimental de la masa, hay que obtener la colaboración de fuerzas menos emotivas y más pragmáticas ante el asunto patriótico. Me refiero a todo lo que engloba el mundo financiero. Para ello, es necesario establecer un sistema que distribuya prebendas a los sectores empresariales, mercantiles y bancarios con el fin de sumarlos a la gran causa nacional. O sea, un estado de corrupción encubierta. Quedarse fuera de este sistema mafioso significa ser marginado de las oportunidades que se ofrecen a los partidarios a través del erario público de la comunidad. Esta corrupción, extendida en todos los ámbitos, desde el presidente y familia hasta la última asociación nacionalista, está tan sibilinamente tramada que sólo aparece públicamente en casos muy excepcionales. Durante años se hablará en España del oasis catalán. Pero ¿qué era este oasis? Era el inmenso silencio sobre lo que ocurría. Un silencio cuya permanencia no hubiera sido posible sin la colaboración de los medios y una parte de la judicatura.

Lo que sucede después ya es otra cosa. Los herederos de Pujol tienen intenciones, plazos y estrategias distintas ante la liberación de la patria. Y entonces, buscando el protagonismo personal, precipitan los hechos. Unos hechos que estaban planeados pensando que la fruta caería por madura. La falta de un buen líder distorsiona el procés y lo hace estallar fuera de tiempo, con las consecuencias que hemos visto y sufrido los españoles. Consecuencias que han afectado y degradado toda la política nacional.

Una vez rota la trama afectiva que nos unía al resto de España, se hace muy complicada su recomposición. Se han roto hábitos que quizá eran los auténticos signos diferenciales. Por ejemplo, el bilingüismo. Antes pasábamos de una lengua a otra sin percibirlo. Especialmente cuando nos dirigíamos a una persona que no hablaba catalán. Hoy, esto ya no es así. Ahora la lengua es armamento militar para defenderse del supuesto adversario, y eso sucede porque la cruda realidad es que gran parte del plan Pujol ha triunfado.

Hoy tenemos dos generaciones educadas en el odio a todo lo español. Un hecho que ha derivado en un fenómeno de gran riesgo social: la unión en el odio. Admitiréis conmigo que la alianza en el odio tiene mucho más poder de sugestión que la alianza en los afectos. Eso ha producido un vuelco radical en los objetivos secesionistas. Ahora ya no es la quimera de una independencia para construir una supuesta arcadia feliz. Ahora es sólo la obsesión por desquitarse del enemigo que ha sido pintado con talante totalitario y opresor. Una peligrosa ficción que instiga la paranoia sin control que afecta a más de dos millones de ciudadanos. Esa alianza en los sentimientos negativos tiene reflejos religiosos en su vertiente sectaria. Necesita de una fe ciega. No hay reflexión ni diálogo posible con ellos porque las razones del sentimiento personal forman parte de un plano imposible de medir, ¿Quién mide sentimientos? No quiero decir con ello que la totalidad de los ciudadanos que viven en Cataluña colaboren en este delirio. Ni tan siquiera la mitad.

Sin embargo, ante la apropiación ilegítima del erario público, de los sentimientos, del territorio y del adoctrinamiento a nuestros jóvenes, la respuesta ha sido muy exigua. Somos pocos los que nos hemos enfrentado directamente, asumiendo las consecuencias y las represalias del nacionalismo.

A los que sois jóvenes no deberían encandilaros las falsas imágenes revolucionarias que difunden los nacionalistas. Esos nuevos niñatos que cortan autopistas, queman, pintan o destruyen no tienen ni la justificación de la rebelión generacional, lo hacen con la colaboración de la policía y el aplauso del gobierno regional. Su patria es el odio a un enemigo de ficción. Ante ello me declaro traidor a esta supuesta patria. Ser considerado traidor a la patria oficial es a veces muy útil y necesario cuando está amenazada la libertad y la igualdad que son los pilares fundamentales por los que hoy deberíamos sentir nuestro máximo apego a un territorio. Por encima de canciones, bailes, cocinas, paisajes, tradiciones o estandartes.

A mí me gusta la versión de patria que expresó mi colega griego Aristófanes hace 2.400 años: «Donde se está bien, allí es la patria». Me sirve esta descripción para considerar que mi patria es España. Se está muy bien aquí a pesar de esos destructores. Me siento amparado por unas leyes que protegen mi libertad y la igualdad de todos los ciudadanos. Llegar hasta aquí ha significado un inmenso esfuerzo altruista de millones de personas. Y eso sí configura una patria. Por lo demás, me gusta su paisaje, tan diverso como sus gentes, y no digamos el largo historial de artistas formidables, incluso me gusta la paella, las tapas o los toros... Muy bien, pero no debemos olvidar que hoy existen muchos ciudadanos lúcidos y sensatos que se esfuerzan en ampliar esas razones de patria al conjunto de Europa. Y eso es una voluntad muy esperanzadora. Ampliar las adhesiones territoriales. Ampliar los sentimientos solidarios. Lo digo para que no caigamos en mitologías en eso de «ser de un lugar».

La aproximación más popular e internacional a lo que es España, en el mismo plano que El Quijote, es la ópera Carmen, con música de Bizet y libreto de Prosper Mérimée. Los dos franceses de nacimiento. Y Bizet no había pisado nunca España.

Cuando en París mi profesor aseguraba que Picasso era francés, pues tenía razón. Allí desarrolló su obra, ganó fortunas, vivió como un rey, fue venerado e hizo el amor con infinidad de francesas que era lo que más le gustaba. Murió en Francia y allí está enterrado.

Y como catalán, aún os digo más. Las dos bellas piezas musicales que retratan mejor el sentimiento de la danza española son el Fandango, del padre Antonio Soler, nacido en Olot, y el fandango Doña Francisquita, de Amadeo Vives, nacido en Collbató, un pueblo a los pies de la montaña de Montserrat.

Y os cito esos detalles porque enlazan con la clarividente descripción que hizo nuestro gran escritor Josep Pla sobre lo que es un catalán: «Un catalán es un español cien por cien, al que le han dicho que tiene que ser otra cosa».

Y cuando alguien organiza la otra cosa, entonces empieza la catástrofe«.