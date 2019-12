Tv3 revisará su libro de estilo después de que un presentador llamara «retrasada» a Álvarez de Toledo «¿Es ese el perfil de los presentadores de Tv3?», le preguntó el diputado popular Daniel Serrano al director de la cadena

Las polémicas de Jair Dominguez en «Está passant», uno de los espacios más polémicos de Tv3, ya son motivo de discusión en el Parlamento de Cataluña. Así, la semana pasada la comisión de control a la cadena que se celebra periódicamente en la cámara catalana se ocupó de los insultos que el copresentador lanzó recientemente a la dirigente popular Cayetana Álvarez de Toledo, candidata del PP por Barcelona en el 10-N.

«Se escribe Girona, retrasada», tuiteó Dominguez en un mensaje en su cuenta de Twitter durante la última jornada electoral. El humorista acompañó su mensaje con las imágenes que la candidata popular por Barcelona publicó en la ciudad catalana, que acompañó de la frase «Gerona española». El insulto de Domínguez podría obligar a la televisión de la Generalitat a revisar su «libro de estilo», según avanzó el propio director de la cadena, Vicent Sanchis, en el Parlament.

«¿Qué le parece que un copresentador de Tv3 se dirigiera a nuestra candidata por Barcelona como 'se escribe Girona retrasada'? ¿Usted lo ve normal? ¿Es ese el perfil de los presentadores de Tv3?», clamó el diputado popular Daniel Serrano en la comisión parlamentaria. «La calidad es una cosa, podemos discrepar, pero las normas de respeto son estándares y eso no es admisible. (...) Algunas productas cobran millonarios contratos por insultar a una parte de la sociedad catalana, y eso no es humor. Hay un objetivo político de estigmatizar y señalar a los que no pensamos igual y eso no es admisible», agregó el dirigente del PP catalán ante Sanchis.

En su turno de réplica, el director de Tv3 recordó que los últimos desmanes de Jair Dominguez y «Está passant» -formato en el que se llamó 'putos perros' a los Mossos- ya han obligado a sus responsables a pedir disculpas. Asimismo, señaló que el tuit del copresentador se publicó en el ámbito privado del guionista, no obstante, aseguró que el libro de estilo de la cadena no permite esas expresiones por lo que no descartó que se vean obligados a reformularlo para garantizar el respeto entre los colaboradores: «Lo estamos revisando».