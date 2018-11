Renfe analiza las causas del descarrilamiento de Barcelona Otro tren ya descarriló en el mismo tramo en 2011 dejando una docena de heridos leves

ABC

Barcelona Actualizado: 20/11/2018 10:06h

El portavoz de Renfe, Antonio Carmona, ha asegurado este martes que la operadora ferroviaria analiza las causas del descarrilamiento y desconoce si el desprendimiento de tierra se ha producido en el momento del accidente o ya estaba en la vía cuando ha pasado el convoy.

En declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, ha dicho que han descarrilado cuatro de los seis vagones que componían el tren y ha subrayado que «la principal preocupación» es el estado de los 131 pasajeros que viajaban en el tren, entre los que hay un muerto y heridos de diversa consideración, ha apuntado.

Además, ha explicado que Renfe ha habilitado un servicio de autobús para que los pasajeros afectados por el descarrilamiento puedan llegar a su destino.

Se da el caso que el mismo tramo en que el se ha producido el accidente ya vivió un suceso parecido en marzo 2011, cuando una piedra desplazada hasta las vías por las fuertes lluvias provocó un descarrilamiento que dejó once heridos leves.

También el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha anunciado hoy que su departamento va a investigar las causas del desprendimiento que ha provocado el descarrilamiento de un tren de cercanías en Vacarisses (Barcelona), en el que ha muerto una persona y 44 han resultado heridas, la mayoría leves.

«Vamos a investigar también los detalles de ese desprendimiento y para eso la Generalitat me ha ofrecido los servicios geológicos para averiguar un poco el estado de esa zona», ha dicho Ábalos en una entrevista en la Cadena Ser.

Ha explicado que la zona donde se ha producido el suceso estaba mallada, «pero por lo visto estos días de lluvias han hecho que no aguantara esta malla», y ha indicado que no tenía claro si el desprendimiento ha ocurrido «antes o mientras pasaba» el tren, aunque ha precisado que los convoyes han quedado en vertical y no hay ninguno tumbado.

Ha señalado que tras tomar posesión se tomó la seguridad como una de sus prioridades, por lo que ha encargado diversos estudios sobre la seguridad de las infraestructuras, y su idea era presentar en diciembre al Consejo de Ministros un informe sobre ello. «Evidentemente esto nos hace ser más vigilante en esto», ha añadido el ministro.