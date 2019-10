Manifestantes han lanzado esta noche cócteles molotov contra los policías y pirotecnia contra un helicóptero policial durante los disturbios que se están produciendo esta noche en el centro de Barcelona, según han informado los Mossos d'Esquadra.

En las últimas horas, los enfrentamientos que tienen lugar en el centro de la capital catalana han ido subiendo en intensidad y a la quema de coches, motos, destrucción de andamios y numerosísimas barricadas y hogueras, se ha sumado el lanzamiento de cócteles molotov y de ácido contra los agentes.

Según los Mossos d'Esquadra, los grupos violentos han hecho al menos cinco lanzamientos de piroctecnia contra el helicóptero que sobrevuela la zona de los disturbios.

Video of the separatist firework hitting the Catalan Police helicopter in Barcelona. Crowd below cheers. Via @ElTarsopic.twitter.com/l3siCRsky4