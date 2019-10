Una profesora de la UAB rompe a llorar tras ser obligada «de forma violenta» a paralizar su clase «Nunca me habían agredido como han hecho hoy», denuncia la docente, a la que los estudiantes han arrancado el mando con el proyectaba las diapositivas «Bastante tolerantes hemos sido con vosotros. ¡Las clases se detienen ya!», le han indicado los alumnos

«Escribo aún con los ojos enrojecidos de secarme las lágrimas de indignación. ¡Nunca me habían agredido en clase como han hecho hoy!». Con estas sentidas palabras, la profesora de Antropología de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Beatriz Ballestín Romero expresaba esta mañana en las redes su impotencia e indignación tras el «violento» asalto a su clase por parte de un grupo de alumnos que exigían paralizar las clases tras conocerse la sentencia.

La profesora relata paso a paso en un hilo de twitter la «agresión» sufrida, hechos que, según precisa «no deberían tener cabida en una universidad plural y democrática».

«Guardianes de las esencias patrióticas»

La docente relata como sobre las 09.45 horas «en la recta final de la clase de Historia de la Antropología. Como era previsible, entran los estudiantes guardianes de las esencias patrióticas» a boicotear la clase. «En estos momentos todo el mundo está suspendiendo clases para sumarse a las movilizaciones contra la sentencia del procès», le apuntan los estudiantes, quienes, según relata Ballestín, le «conminan» a ella y a sus alumnos a hacer lo mismo.

La denunciante declina la propuesa de los asaltantes y les responde que, dado que queda poco para terminar su clase, prefiere acabar la materia que lleva preparada pero que «quien prefiera marchar es libre de hacerlo». Informa, incluso, a sus alumnos de que la materia que explica hoy pueden localizarla en el Campus Virtual.

Arropada por «bastantes» alumnos

Para su sorpresa, según relata en un hilo de twitter, «marchan unos cuantos alumnos pero también se quedan bastantes». Sin embargo, lo peor estaba por llegar. Los hechos que denuncia la docente transcurren cuando faltan cinco minutos para las 10.00 horas de la mañana y un grupo de estudiantes «ahora ya haciendo piquetes intimidatorios, y perdiendo las mínimas formas de educación, ordenan que debo detener mi clase, que soy la única profesora del pasillo que aún no lo ha hecho».

De igual modo que en el primer envite de los piquetes, la profesora se niega de nuevo a parar la actividad docente apelando a su derecho de cátedra. Es entonces, según denuncia Ballestín, cuando «uno de los guardianes se acerca a mi mesa y sin decirme nada coge el mando del proyector de las diapositivas que estaba pasando y lo apaga, dejando la plantalla a oscuras».

«¡Las clases se paralizan ya!»

Otros de los instigadores le espetan «Bastante tolerantes hemos sido con vosotros. ¡Las clases se paralizan ya!». «¡Todo muy democrático y respetuoso como podéis comprobar!».

Beatriz Ballestín se mantiene firme en el aula hasta las 10.00 horas, arropada por un grupo de alumnos, a quienes agradece su apoyo . «Especialmente al alumno que me ha ofrecido con mirada comprensiva un pañuelo para las lágrimas que no he podido contener». Una vez realizada la denuncia, la profesora expresa su «profundo respeto hacia los alumnos que han secundado el paro» y aclara que «no deseaba la prisión para los encausados».

Acto seguido se reafirma en su denuncia de «unos hechos que no deberían producirse en una universidad plural y democrática», concluye.