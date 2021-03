La presidenta de la Cámara de Comercio de Barcelona ve «fantástico» que la CUP entre en el Govern «Que esté la CUP me parece muy interesante», defiende la empresaria Mònica Roca

La presidenta de la Cámara de Comercio de Barcelona, Mònica Roca, ha afirmado este viernes que sería «muy interesante» que la CUP entrara en el próximo gobierno catalán. La dirigente de esta organización patronal controlada por afines a la ANC desde 2019 también ha pedido que el próximo ejecutivo sea fuerte y cohesionado y que cuente con una hoja de ruta común para la independencia.

«Pedimos un gobierno cohesionado, valiente y activo y con una hoja de ruta común. Que esté la CUP me parece muy interesante porque como más amplio sea el gobierno, las diferencias suman. Me parece fantástico que haya más partidos en el Govern», ha señalado Roca en una entrevista en RNE.

Según ha defendido la presidenta de la Cámara, lo mejor para la comunidad sería convertirse en un Estado independiente. «Se hablaba de que el empresariado no era independentista. Es verdad que el empresariado es cuidadoso, pero de esto a decir que no era independentista, nosotros venimos a defender que esto no era correcto, y una prueba es que ganamos las elecciones», ha zanjado.