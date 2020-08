Polémica por un vídeo que muestra el trato vejatorio de dos empleadas de residencia a una anciana El departamento de Asuntos Sociales de la Generalitat ha abierto un expediente para investigar el comportamiento de las auxiliares del centro, ubicado en Tarrasa El alcalde del municipio catalán exige que se lleven a cabo "todas las acciones que correspondan" ante un trato "con actitudes, tratamiento y lenguaje absolutamente intolerables"

Un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales y que muestra a dos empleadas maltratando a una anciana de una residencia, en este caso en Cataluña, vuelve a reabrir la polémica sobre estos centros y la atención a sus usuarios. Las imágenes, que se han compartido rápidamente, han llevado a la Generalitat a abrir una investigación al respecto.

En las imágenes son grabadas por una de las dos auxiliares implicadas en el caso entre carcajadas y se ve a una compañera suya dando de comer a una anciana que está postrada en una cama e increpándola verbalmente por la toma de una pastilla. «¡Abre la puta boca, hombre ya, vieja cascarrabias!« son algunos de los comentarios que se oyen, junto a otras frases con tono despectivo.

Mientras la otra empleada se ríe con la mascarilla medio caída, la protagonista también mira a la cámara y repite entre risas «que conste que no soy así, pero me saca de quicio». La escena acaba con la trabajadora zanja el tema de la pastilla diciéndole a la anciana «pues no te la tomes y si te duele de la cabeza a los pies te vas a joder« y tirando la pastilla.

Mireu i feu-lo rular, si us plau. No cal comentaris. Només escoltar lo que li diu a la iaia que està al llit. Quin fàstic, senyor.

A un geriàtric de Terrassa. De @Bcnlegendz pic.twitter.com/w9mTmrxrIX — naxoxan (@naxoxan) August 24, 2020

En pocas horas el vídeo colgado en redes sociales ha conseguido decenas de miles de visitas y de comentarios de personas indignadas con la actitud de las empleadas. También se ha sabido, a raíz de las respuestas que ha provocado el vídeo, que los hechos se habrían dado en la residencia Mossèn Homs de Tarrasa (Barcelona) que es de titularidad pública.

El revuelo generado ha llevado a la Generalitat a manifestarse al respecto. La consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias ha confirmado que ante las imágenes «que muestran un trato vejatorio en una residencia de gente mayor, el departamento ha activado la inspección de servicios sociales».

También ha reaccionado el alcalde de Tarrasa, Jordi Ballart, que ha enviado una carta a los responsables de Cataluña de Salud y Asuntos Sociales para pedirles que se investigue un presunto maltrato, "con actitudes, tratamiento y lenguaje absolutamente intolerables". En la misiva, Ballart asegura que las imágenes y el sonido del vídeo son "suficientemente expresivos" y por ello exige que se lleven a cabo "todas las acciones que correspondan para evitar la repetición de estos comportamientos, así como para determinar las responsabilidades que legalmente sean exigibles".