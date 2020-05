Crónicas Pandémicas Plantándole cara sobre ruedas al Covid-19 Los clubes pequeños viven una odisea para sobrevivir a la pandemia. El Club Patinatge Artístic Molins de Rei es un ejemplo

Lejos de los millonarios presupuestos y de los focos mediáticos de clubes potentes de fútbol o baloncesto, se ubican entidades deportivas más modestas que tratan de subsistir a la crisis generada por la pandemia del Covid-19. Disciplinas minoritarias o asociaciones pequeñas ven zozobrar su futuro por culpa del coronavirus. Una de ellas es el Club Patinatge Artístic Molins de Rei, un club que aglutina a 82 patinadoras y a 2 patinadores de entre 4 y 16 años, que ve peligrar su futuro tras la decisión de no cobrar las cuotas mensuales a sus deportistas mientras dure el estado de alarma decretado por el Gobierno.

«Sufro por la supervivencia del club. No manejo el tema económico, pero sé las cuotas que se cobran y los gastos que se generan. Si no nos ayudan lo tendremos difícil para salir adelante. Un extra del Ayuntamiento no estaría mal. Se lo dije al regidor de deportes, al que le advertí del riesgo que corríamos. Además, tampoco nos han sabido decir cuándo podremos volver a entrenar y competir», advierte Meritxell Ruiz, coordinadora del club, después de verse obligada a despedir temporalmente a sus seis monitoras aplicando un ERTE. «Somos un club que vivimos de las cuotas de nuestras deportistas, con las que pagamos las fichas, los desplazamientos, los impuestos, la gestoría y los sueldos de las monitoras», insiste Ruiz destacando que las asignaciones que se les cobra a las patinadoras supone el 90 por ciento del presupuesto de la entidad molinenca.

Desde el club de patinaje se aferran a la subvención que el ayuntamiento del municipio presidido por Xavi Paz (PSC) les suele otorgar. «Son 3.000 euros que después hay que justificar», explica la coordinadora de la asociación deportiva, que añade: «Es inviable tener beneficios porque somos una entidad sin afán de lucro. Tenemos a todas nuestras monitoras contratadas, todo está legalizado y todo ello supone un 40 por ciento más de gasto».

La ausencia de competiciones, decretada por el Ministerio de Sanidad, aumenta el drama de las entidades modestas. El club de Patinatge Molins de Rei debía acoger el XIII Trofeu del municipio a mediados de marzo y sus deportistas estaban inscritas para el Interclubes de Granollers una semana después y para el VII Trofeu de Patinatge de Terrassa del 29 de marzo, competiciones que no pudieron disputar y que debían suponer un ingreso económico para la entidad. «No solo no se generarán beneficios sino que provocarán pérdidas porque se había comprado el material, los avituallamientos, los trofeos...», advierte Ruiz.

Las patinadoras y patinadores del Club de Patinatge Artístic Molins de Rei - C.P.A. MOLINS DE REI

La adversidad se ha cebado en los clubes modestos, aunque éstos han sabido beneficiarse del sentimiento familiar y cercano que les caracteriza. Fruiteria Molins, Jardineria Molins y Ortondent, las tres empresas que se publicitan en el pabellón donde patinan, han decidido mantener sus patrocinios a pesar de no tener visibilidad durante el tiempo que dure el estado de alarma.

Patinar y formar

El orgullo de pertenencia al club compensa todos los sufrimientos de la junta directiva del club, que ha puesto en marcha una serie de iniciativas a través de mensajes de telefonía con un marcado carácter formativo. «Hemos hecho un cuento para Sant Jordi y también nos hemos volcado en la propuesta ‘nadie sin un plato vacío’. Hay que concienciar a los niños de que la gente muere de hambre y que se podría evitar. También compartimos información de lo que hacen en el día a día y programamos clases de ejercicios a través de instagram», explica Meritxell, el verdadero ‘alma mater’ de la entidad de patinaje. El grupo de whatssap se llenó enseguida de mensajes, fotos y recetas de cocina de las jóvenes patinadoras. «Lo que me ha gustado más es que cuando ya se pudo salir a la calle, a finales de abril, muchas lo hicieron con patines. Eso es que tienen ganas, que lo llevan dentro. Ha salido de ellas y eso nos da fuerzas para seguir luchando por sobrevivir. Es fácil salir con una pelota pero con patines...».