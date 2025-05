En los próximos días se cumplen diez años del movimiento 15M. Un movimiento que reclamaba una mayor participación de la ciudadanía en las decisiones políticas, y decía no sentirse representado por la clase política.

De esas asambleas callejeras que okupaban el espacio público, nació Podemos ... y sus filiales. Una de ellas, encabezada por Ada Colau, se presentó a las elecciones municipales en Barcelona en 2015. Su formación política, queriendo acercar el poder político a la gente y empoderar a la ciudadanía, vendió a los barceloneses una «gran iniciativa»: los presupuestos participativos, en los que los vecinos podrían decidir qué obras públicas debían llevarse a cabo en sus barrios.

La realidad, como siempre ocurre con las medidas populistas, difiere mucho del humo vendido: ineficacia, baja participación, sobrecostes, complejidad del sistema y la obligación de presentar proyectos acordes con el Gobierno Municipal. Es decir, la opinión del ciudadano sólo es tenida en cuenta si coincide con la del equipo de gobierno. Muy democrático no parece, y destinar fondos públicos a una cortina de humo propagandística es de una gran irresponsabilidad en momentos en los que cada euro debe ser gastado para ayudar a reactivar la economía.

Los ciudadanos siempre deben ser escuchados, pero la responsabilidad de la gestión no debe ni puede recaer en ellos. Hacerles creer que su opinión va a ser tenida en cuenta cuando no es así es engañarles, y no hay mayor error para un gobernante que no tratar a sus ciudadanos como adultos. Al fin y al cabo, el grado de satisfacción de los barceloneses no se medirá por la cantidad de foros de participación ficticios que pongamos a su disposición, sino por la calidad y utilidad de nuestras políticas.

Eva Parera es concejal de Barcelona pel canvi