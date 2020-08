Los pacientes con un daño pulmonar grave por Covid-19 tienen más riesgo de padecer un ictus Un estudio realizado por el Hospital Vall d'Hebron revela que en estos pacientes el ictus aparece como consecuencia de las trombosis e inflamaciones neuronales asociadas a la enfermedad

E. Armora Barcelona Actualizado: 27/08/2020 13:57h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los pacientes ingresados con daño pulmonar grave por Covid-19 tienen un mayor riesgo de ictus, cosa que no sucede en los pacientes de coronavirus sin afectaciones graves en los pulmones, que tienen el mismo riesgo que el resto de la población. Así lo apuntan las conclusiones de un estudio realizado entre los meses de marzo y abril (durante la punta epidémica) sobre una muestra de 2.050 pacientes ingresados en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

El estudio, publicado en la revista «Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases», revela que 21 de los pacientes analizados sufrieron un ictus como consecuencia de complicaciones derivadas de la infección pulmonar, lo que supone un 1 por ciento del total. De éstos, cinco no presentaban patología asociada y tenían edades más jóvenes, entre los 30 y 49 años, según ha explicado a ABC el doctor Manuel Requena, médico adjunto de la Unidad de Ictus del hospital barcelonés y principal autor del estudio.

La infección por SARS-CoV-2 se relaciona, en muchos pacientes, con la aparición de trombosis, especialmente tromboembolismos pulmonares que pueden llevar a complicaciones graves e incluso la muerte. Entre los pacientes incluidos en el estudio que sufrieron un ictus hay personas asintomáticas por Covid-19, personas con síntomas previos al ictus y otras que desarrollaron sintomatología posteriormente al ictus, durante su estancia en el hospital.

Factores de riesgo asociado

Sin embargo, no en todos los casos los investigadores encontraron relación entre el Covid-19 y el ictus, ya que en 12 de ellos se halló alguno de los factores de riesgo para el ictus más habituales en la población general como tabaquismo, niveles altos de colesterol y presión arterial elevada. Seis de los pacientes que sufrieron un ictus no presentaba ninguno de los factores de riesgo asociados habitualmente al ictus, y el resto falleció antes de poder establecer el origen del ictus.

«En estos seis pacientes y cuyo ictus relacionamos con Covid-19, existía un daño pulmonar grave que requería ventilación mecánica», ha indicado Requena, primer autor del estudio. Esto demuestra, según ha afirmado, «que en los pacientes con coronavirus el riesgo de sufrir un ictus solo aumenta si sufren daño pulmonar grave».

Estudios previos

Este hallazgo concuerda con el resultado de estudios previos que relacionan este tipo de daño en los pulmones, así como la infección por diversas bacterias y virus, con la aparición de sintomas neurológicos y en particular con el ictus.

Requena ha enfatizado que la mayoría de los pacientes con Covid-19 no presenta un daño pulmonar grave, y que en estos casos el riesgo de ictus no aumenta. El estudio demuestra que los pacientes con Covid-19 que sufren un ictus provocado por la obstrucción de grandes vasos sanguíneos y son tratados mediante tromboectomía, tratamiento de referencia, tienen un peor pronóstico y una mayor mortalidad que aquellos que no tienen infección.

«La peor evolución clínica de estos pacientes podría deberse al daño pulmonar asociado al Covid-19, que provocaría que llegara menos oxígeno al cerebro y que, por lo tanto, el tratamiento contra el ictus no fuera tan eficaz», ha concluido Requena.