Nueve millones de niños podrían morir en la próxima década si no se actúa contra la neumonía infantil Expertos en salud global, reunidos en Barcelona en el primer encuentro mundial sobre la enfermedad, piden a los gobiernos que se impliquen en la lucha contra esta patología respiratoria para que el tratamiento llegue a los niños de los países pobres

Cada 39 segundos muere un niño en el mundo por neumonía. Cada hora, las muertes se elevan a 2.000 y al final del año las vidas infantiles que se cobra esta enfermedad ascienden a 800.000. Abanderados por estas contundentes cifras, expertos en neumonía de diferentes zonas del mundo reclaman, en el marco del Primer Foro Global sobre Neumonía Infantil, que se celebra hasta el viernes en Barcelona, una mayor implicación de los países en la lucha contra esta enfermedad para situarla en un nivel de prioridad similar a otras patologías como la malaria. Según los expertos participantes en el encuentro, al que han acudido los ministros de salud de más de una decena de países asiáticos y africanos, si se refuerza la lucha contra la neumonía podrían evitarse nueve millones de muertes en los próximos diez años.

El objetivo de este foro, el primero de estas características que se celebra en el mundo, es «concienciar sobre la importancia de esta patología respiratoria, que impacta esencialmente en los países más pobres, para que el tratamiento, altamente eficaz, pueda llegarles y paliar la elevada mortalidad», explica en declaraciones a ABC Enrique Bassat, presidente del comité directivo del Foro y director del Programa de Malaria del ISGlobal, centro impulsado por La Caixa y uno de los promotores de este pionero encuentro, en el que están representados también líderes mundiales de investigación en el ámbito de la salud como Unicef, Save the Children, la Fundación Bill & Melinda Gates, USAID, Unitaid y Gavi (una alianza que lucha para proporcionar vacunas a los pequeños de los países en vías de desarrollo), entre otros.

Se puede prevenir con vacunas

La neumonía se puede prevenir con vacunas y se trata fácilmente con antibióticos que cuestan menos de un euro. Sin embargo, este tratamiento no llega a muchos países en vías de desarrollo, según Bassat, quien asegura que «acercando la vacuna a estos niños vulnerables y modificando las conductas de riesgo como la exposición a la polución, o mejorando la alimentación podrían evitarse muchas muertes por neumonía».

Las principales organizaciones internacionales de salud global advierten de que si no se actúa contra la neumonía a nivel mundial un total de nueve millones de niños podrían morir en la próxima década. Lo apuntan las conclusiones de un estudio elaborado por la Universidad Johns Hopkins de Baltimore (EE. UU.), que se publica coincidiendo con la celebración de esta primera conferencia internacional sobre la temática.

En el marco del encuentro, la ONG Save the Children ha pedido que se hagan «los máximos esfuerzos posibles» para combatir la enfermedad a nivel global, dado que «se podrían evitar todas estas muertes infantiles por esta causa y por otras enfermedades importantes».

A través de un comunicado, la ONG asegura que la ampliación de los servicios de tratamiento y prevención de la neumonía puede salvar la vida de 3,2 millones de niños menores de cinco años. Igualmente, apuntan que crearía un «efecto dominó» que evitaría 5,7 millones de muertes infantiles adicionales por otras enfermedades graves. «Decenas de millones de niños de estos países aún no han sido vacunados, y uno de cada tres niños con síntomas no recibe la atención médica básica», recuerda Save the Children.

Nueva vacuna más asequible

Por su parte, la organización Médicos sin Fronteras (MSF) ha pedido al Foro Mundial sobre Neumonía Infantil apoyo para la nueva vacuna contra la neumonía que se ha fabricado en India y que es mucho más económica que la actual.

MsF ha instado a Gavi, la OMS, Unicef y la Fundación Bill y Melinda Gates que apoyen introducir esta nueva versión más asequible de la vacuna contra la neumonía, que centrará algunas sesiones del congreso, informa Efe.

Pide que lo hagan especialmente en países donde la vacuna no se ha incorporado a sus programas de inmunización precisamente por el alto precio de las versiones anteriores de las farmacéuticas Pfizer y GlaxoSmithKline (GSK).

Según MsF, la compañía india ha declarado que venderá la vacuna a 5,4 euros para los países pobres incluidos en el sistema de apoyo de Gavi (un 30 por ciento menos de lo que Pfizer y GSK cobran a Gavi) y por menos de 10 euros a los estados de ingresos medios.

La Caixa lleva años comprometida con la lucha contra la neumonía infantil, recuerda en declaraciones a este medio Àngel Font, director corporativo del Área de Investigación y Estrategia de la Fundación La Caixa.

En este sentido, el directivo de la entidad señala que «más de 5 millones de niños y niñas de zonas especialmente vulnerables de África y Latinoamérica han sido vacunados desde la puesta en marcha, hace diez años, del Programa de Vacunación Infantil que La Caixa desarrolla en asociación con Gavi y con el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates y la colaboración del ISGlobal». En el ámbito de la detección y el tratamiento, «Unicef y La Caixa desarrollan desde 2015 un proyecto para el diagnóstico precoz y el acceso a tratamiento de la neumonía», añade Font.