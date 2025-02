El nacionalismo se vuelca en la eliminación del castellano en el ámbito social

La reforma de la ley educativa en España ha devuelto al primer plano la gestión lingüística de la Generalitat de Cataluña. La llamada «ley Celaá» ha eliminado la mención que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) introdujo en ... 2013 por la que el castellano o español quedaba fijado explícitamente como la lengua vehicular de la enseñanza, acompañada de las lenguas regionales en las autonomías con más de una lengua cooficial. La Lomce marcaba así lo que distintos tribunales, sobre todo el Constitucional, habían establecido interpretando la Carta Magna y las distintas leyes de rango inferior . En Cataluña, también.

Sin embargo, la «ley Celaá» (Ley Orgánica de Modificación de la LOE, Lomloe), aprobada con la oposición de las asociaciones a favor del bilingüismo en Cataluña, ha recuperado para la escena mediática la polémica sobre la convivencia lingüística . Un tiempo en el que el nacionalismo lingüístico, tras haber logrado la hegemonía del catalán en el ámbito público e institucional -administración, ámbito educativo, medios públicos...- quiere aprovechar para erradicar el español del espacio social y privado, donde el castellano sigue siendo la principal lengua de uso. El 48% lo señala como su lengua habitual frente al 36% que señala el catalán .

Al margen del asunto nuclear en el uso de las lenguas en Cataluña, una cuestión de derechos más que de competencia lingüística y que afecta, sobre todo, a la relación de los ciudadanos con la administración pública, los datos oficiales ponen de manifiesto que la sociedad catalana es bilingüe. Y que ya lo era en 1981. Según el último «Informe de Política Lingüística» de la Consejería de Cultura de la Generalitat (2018) , que es el más completo que se realiza en la región (con datos de la «Encuesta de usos lingüísticos de la población» y el censo de población y viviendas), el 94,4 por ciento de los ciudadanos de Cataluña entiende el catalán. En 1981, el dato era del 79,8 por ciento y en 1986 subió al 90,3. Desde 1991 el porcentaje no baja del 93,8 por ciento. Desde este punto de vista, la normalización del catalán está consolidada, en tanto que si la práctica totalidad de la población entiende el catalán (cuya diferencia con el español es relativa) el uso de los que la quieren utilizar está asegurado.

Cien millones

Pero no es suficiente . No, al menos, para los radicales que prefieren la obligación a la seducción y no perdonan que, también en el espacio público, se utilice otra lengua, el español, que no sea el catalán. La línea la marcarían iniciativas como las del manifiesto Koiné, firmado por las últimas consejeras de Cultura, que propone la eliminación del español como lengua oficial de la región. Así, en las últimas semanas, a modo de ejemplo, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha tenido que justificar que subiera a las redes sociales un vídeo en el que se dirigía a sus seguidores en español. Unas semanas antes, una trabajadora de una panadería en el barrio de San Andrés (Barcelona) fue acosada por los «integristas» de la lengua por no utilizar el catalán . Y tras la aprobación de la «ley Celaá» en el Congreso, Plataforma per la Llengua , una entidad amablemente subvencionada con dinero público, ha iniciado una campaña de «pressing» político para que el español sea totalmente erradicado de la comunidad. Entre sus argumentos está el que los niños y los jóvenes, cuando salen al patio de las escuelas y los institutos, en un entorno libre, pero vigilado, utilizan principalmente el español y sus conversaciones solo en catalán se quedan en el 14,6 por ciento del total.

Para arrinconar el uso del español al ámbito privado la Generalitat lleva «invertidas» grandes cantidades de dinero y un despligue legislativo considerable. En 2018, por ejemplo, el gobierno autonómico catalán destinó 98.954.206,24 euros a promocionar el uso del catalán. Más de 55 millones de estos los gestionó la Consejería de Cultura, solo para la cultura en catalán.

Estos montos han aumentado en los últimos años pese a arrastrar todavía los efectos de la crisis económica que emergió en 2008. Respecto a los ejercicios inmediatamente posteriores al año en el que estalló la recesión sí se ha percibido cierto descenso de la cantidad destinada a potenciar la lengua (en los años 2009 y 2011 superaba los 100 millones), pero a medida que se percibía cierta recuperación la tendencia ha sido creciente. En el ejercicio 2016, el gobierno catalán dedicó 94,4 millones, cifra que ascendió hasta los 98,7 en 2017 y a los casi cien millones en 2018, año al que refiere el último «Informe de Política Lingüística».

La complicada coyuntura económica derivada de la pandemia tampoco ha hecho a la Generalitat replantear esta inversión con la excusa del fomento del catalán.

Actuación invasiva

A falta de publicarse el último «Informe de Política Lingüística», que se espera para finales de diciembre, ABC ha comprobado que en las primeras partidas cerradas de 2020 (año de la pandemia de coronavirus), el dinero en subvenciones a las entidades que promocionan la lengua catalana no solo no ha menguado, sino que, por el contrario, ha aumentado. Según los datos oficiales de la Generalitat, las partidas de 2020 ascienden a 596.082 euros, frente a los 571.493 aprobados en 2019 para el mismo cometido.

Estas ayudas, ya aprobadas, contemplan subvenciones a las entidades sin ánimo de lucro para el impulso de la lengua autonómica (454.700 euros), para la incorporación de la lengua catalana en productos tecnológicos (100.000) y para el fomento y la difusión de la lengua de signos catalana (41.382). Son solo una parte mínima de los 55 millones que se destinaron en 2018, aunque es indicativo de la apuesta firme del Govern pese a las restricciones económicas por el impacto de la pandemia.

Así, hay dinero. Pero también ajustes legislativos y reglamentarios. Casi 40 años después de arrancar la inmersión lingüística obligatoria en las escuelas, consagrando el catalán como única lengua vehicular, la Generalitat anunció en octubre de 2018 un replanteamiento en el modelo para «adaptarlo» a la nueva realidad lingüística y social de las aulas tras el aumento en la llegada de alumnado extranjero. Uno de los objetivos fijados, tal como avanzó ABC en su edición del 24 de octubre de 2018, era, según un documento de la Consejería de Enseñanza, reforzar la inmersión, extendiéndola también al ámbito social más allá de los centros.

«Experiencias emocionales»

«La necesidad de hacer de la lengua catalana un elemento de cohesión social e igualdad de oportunidades, obliga, más allá de adquirir una buena competencia lingüística, a potenciar el catalán como una lengua de uso», se apuntaba en el documento de Enseñanza. Por ello se proponía, a través de los nuevos planes educativos, «practicarlo en entornos directamente vinculados a las propias experiencias emocionales y lúdicas» , y que con la colaboración de la comunidad educativa y las instituciones potenciar el uso de la lengua catalana en «contextos reales» y promover «la participación del alumnado y sus familias en diferentes espacios educativos: desde el aula hasta las actividades extraescolares y aquellas que se ofrecen desde diferentes entidades del territorio, sobre todo en el ámbito del ocio (coros, «castellers», «casals», entidades deportivas...), porque son espacios óptimos de relación que fomentan la interacción social ». Obligar en lugar de seducir.