Una mujer «resucita» tras más de seis horas de parada cardíaca total Una grave hipotermia y la rápida acción de médicos y bomberos salvaron la vida de Audrey, una montañista que se perdió por el Pirineo catalán el pasado 3 de noviembre

Audrey estuvo a punto de abandonar el mundo de los vivos el pasado 3 de noviembre. Afortunadamente, la rápida coordinación entre los médicos del hospital barcelonés de la Vall d'Hebron y los servicios de emergencias lograron evitar que su cuerpo colapsara tras sufrir una profunda hipotermia y una parada cardíaca que se prolongó durante más de seis horas.

Según han explicado este jueves los orgullosos responsables del operativo que salvó a esta mujer británica, Audrey y su marido se perdieron el pasado 3 de noviembre por la mañana cuando una tormenta los sorprendió en el paraje natural de la Vall de Nuria (Lérida). A causa de la hipotermia severa que sufrió la montanista, su cuerpo entró en un estado de inconsciencia que evitó daños irreversibles en sus órganos y sistema nervioso.

«La primera valoración de Audrey indicaba que la situación era grave. No le encontraron ningún signo vital», resaltó Pere Serral, miembro del grupo de actuaciones especiales de los bomberos de la Generalitat. «El corazón no tenía actividad eléctrica, no habia signos vitales, tenia la piel muy fria, estaba a 20,2 grados cuando llegó al hospital», ha señalado por su parte el doctor Eduard Argudo, quien preparó del despliegue médico que salvó a Audrey.

No en vano, a pesar de las condiciones adversas, los bomberos rescataron a la joven, que fue trasladada en helicóptero a Barcelona. Allí, los médicos lograron reactivar sus órganos gracias a la técnica ECMO, basada en la oxigenación y reactivación del corriente sanguíneo. Así, lograron que el corazón de Audrey volviera a funcionar tras seis largas horas de parón.

Volveré a las montañas

Las autoridades médicas coinciden en señalar el caso como el de una reanimación extremadamente exitosa si se tiene en cuenta que se produjo tras la parada cardíaca más prolongada registrada en el Estado y una de las más largas documentadas en todo el mundo. Hoy Audrey está sana y solo sufre algunas molestias en las manos, tal y como han relatado a ABC sus padres. «Volveré a las montañas, dadme un año», ha proclamado ella orgullosa ante la prensa que se ha acercado este jueves hasta el hospital que le salvó la vida para conocer su historia.