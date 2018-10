Movimiento

Actualizado: 26/10/2018 10:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El «proceso» -definitivamente colapsado- se ha metido en un bucle. Una suerte de tirabuzón sin solución de continuidad. Al respecto, hay quien gesticula, quien pide que se rebaje la tensión y la pulsión, quien propone que se desinfle el discurso y el comportamiento de unos y otros, quien busca intermediarios, quien se postula como árbitro, quien habla de diálogo sin más, quien exige la negociación entre las partes, quien ofrece o busca pactos, quien oculta sus cartas en espera del momento adecuado, quien reclama la libertad de unos políticos presos que deberían ser eximidos de cualquier cargo, quien exige que dichos presos jueguen el papel de actores principales e interlocutores, quien lo condiciona todo a un referéndum de autodeterminación, quien no hace nada porque no quiere, no puede, no le dejan o no le interesa. Y, también -el «proceso» da para eso y más-, existe quien asegura que hay miedo a la libertad, a las urnas y a los deseos de la sociedad.

Al parecer -más allá del bucle que se agota en sí mismo-, algo estaría moviéndose. Hay indicios suficientes para pensar que el PSOE, Podemos, el PSC y los comunes -con algún que otro apoyo en el Congreso-, así como algunos sectores económicos, empresariales, sindicales y mediáticos afines, buscarían una suerte de confluencia táctica y estratégica con ERC. Es decir, con Oriol Junqueras. ¿Para qué? Para salir del bucle y buscar una solución apartando del camino al fantasma de Bruselas gracias a unas elecciones autonómicas que podría ganar ERC. Victoria que facilitaría la constitución de un tripartito de izquierdas en Cataluña -también en el Ayuntamiento de Barcelona: de ahí, los últimos movimientos de Ada Colau- formado por ERC, PSC y los comunes. Y quién sabe si con los restos del PDECat. Y después, o al mismo tiempo, ¿qué? ¿Proceso constituyente? ¿Presiones a la Justicia? ¿Ventajas, privilegios o gracias? ¿Alguna consulta o referéndum? Todo ello, ¿a cambio de qué? Por cierto, ¿hay que fiarse de ERC? ¿Durante cuánto tiempo?