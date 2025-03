Nil Monró, el influencer con coronavirus: «El humor es una forma sana de tomarse las cosas» Este estudiante de 22 años reclama no usar el coronavirus como una excusa para justificar el racismo

«Es mi cuarto día ingresado en el Hospital Clínic , tengo síntomas leves, me siento cansado como si tuviera una gripe normal, pero las pruebas salen bien». Así explico el «influencer» Nil Monró , de 22 años, que estaba infectado por coronavirus a sus miles de seguidores. El joven es uno de los quince infectados hay en Cataluña y está utilizando las redes sociales para relatar, día a día, su experiencias desde la cuarentena a la que ha sido sometido.

Este estudiante de publicidad defiende el uso de la risa y la ironía como el mejor antídoto ante un brote que ha provocado una alerta sanitaria de escala global. « No hay una forma más nuestra de tomarse las cosas que con humor y yo lo estoy haciendo, me descojono con la cuenta de Twitter, y los 'memes', es una forma sana de tomarse las cosas», defiende Monró. Además, reclama no usar el coronavirus como una excusa para justificar el racismo.

Hace un día Nil pidió a sus seguidores que le recomendaran películas para hacer más amena su cuarentena , finalmente, se decantó por un clásico y vio «Dos rubias de pelo en pecho». Para matar las horas que pasa aislado de familiares y amigos , Monró también aprovecha para leer y escuchar música mientras mantiene un contactó «constante» con el exterior a través de las redes sociales.

«Espero recuperarme pronto»

« Al ser joven no creo que tenga complicaciones respiratorias o pulmonares . Me mantengo optimista y espero recuperarme pronto», explicaba esta mañana en un mensaje en sus «stories» de Instagram, donde tiene más de 51.000 seguidores. Según relató el propio Monró, se infecto cuando visitaba la ciudad italiana de Milán, donde acudió a un evento de moda. «Soy el segundo caso confirmado en Cataluña», reconoció hace cuatro días, cuando dio a conocer su nueva situación con un mensaje que ya acumula miles de «me gusta» y cientos de mensajes de ánimo.