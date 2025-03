Mitjà critica que los políticos ignoren a los expertos y avisa de otra ola del virus

El infectólogo del Hospital Can Ruti, Oriol Mitjà, asesor del gobierno catalán, ha criticado hoy que ni la Generalitat ni el gobierno español se han dejado "ayudar por los expertos", y ha avisado de que con el frío llegará otra ola del virus que obligará a tomar nuevas medidas de distanciamiento.

En una entrevista en Rac1, Mitjà ha revelado que ha rechazado un cargo que el Govern le ofreció, sin revelar si pudiera ser la secretaría de Salud Pública , vacante desde la dimisión de Joan Guix hace unas semanas.

El médico ha lamentado de que " la Generalitat no ha hecho caso del plan de 40 páginas que les entregamos ", en el que proponía, entre otras cosas, crear un pasaporte de inmunidad y hacer seguimiento de las personas contagiadas a través del móvil.

Mitjà está convencido de que habrá un rebrote , alerta de que "sólo hemos experimentado una pequeña fracción de lo que el virus puede hacer en nuestra población", y apunta que deberán volver a tomarse medidas de distanciamiento social "intermitentes ".

"Uno de los defectos del Ministerio y del Departamento de Salud es que han sido muy garantistas y no se han dejado ayudar por los expertos. Hay mucha gente que desde principios de febrero les estaba alertando", ha afirmado.

Sobre el plan de desescalada que Mitjà entregó al gobierno catalán se ha quejado de que "no le hicieron caso , le pasaron el cepillo y le quitaron todo tipo de aspectos, y ha predominado el plan de las personas que están ejecutándolo y que tienen unas ideas más conservadoras que las que nosotros proponíamos. Yo prefiero pasarme que no quedarme corto".

"Una de las grandes lecciones es que no teníamos capacidad de anticiparnos. Ha habido la polémica del 8M pero entonces no había unos criterios estándares que nos dijeran cuál era la mejor manera de actuar", ha opinado Mitjà, que critica que "sí que hubo una falta de sentido común, sobre todo a finales de febrero y la primera semana de marzo, cuando ya había casos y el ministerio decía que no había transmisión comunitaria ".

" Se hacían trampas al solitario . No tenían capacidad de detectar casos autóctonos", ha reprochado Mitjà, que siempre se ha mostrado crítico con la gestión de la pandemia que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez, aunque ha puntualizado que "se sorprenderían si supieran de quien soy votante".

Pese a ello, Mitjà cree que "desde el gobierno español no hubo mala fe. Pienso que no se dejaron asesorar bien por los expertos". "Intenté hacer llegar a la cúpula del PSOE las preocupaciones que sentía de la comunidad científica, y no pude llegar. Nadie me hizo caso. Hablé con un ex presidente del gobierno. Algún día escribiré un libro y daré nombres", ha añadido.

Respecto a un posible rebrote, el infectólogo reconoce que "la situación del virus ahora es bastante estable. Hay factores que hace que el virus retroceda . También hay un factor climatológico y tenemos menos contacto en espacios cerrados, hacemos mejor uso de las mascarillas, evitamos eventos... "

Pero ha alertado: "Hemos experimentado sólo una pequeña fracción de lo que el virus puede hacer en nuestra población. El virus volverá cuando vuelva a hacer frío. Estamos viendo que el contagio es de transmisión por grupos y hay personas con mucha carga viral. Ciertos eventos y espacios donde la respiración es rápida, como gimnasios o karaokes, se deben evitar este verano".

El infectólogo ha advertido del riesgo de contagios en conciertos, partidos de fútbol y eventos multitudinarios, sobre todo en espacios cerrados "donde hay un riesgo 20 veces superior de contagio al de espacios abiertos ".

"Esta crisis aún no ha terminado, aunque nos ha dado un poco de tregua porque se han tomado las medidas adecuadas y la climatología ha ayudado. Pero el 95% de la población sigue siendo susceptible. Y sigue teniendo la misma letalidad. No hay nada que haga pensar que no pueda volver a hacer daño", ha avisado.

Mitjà ha criticado que los gobiernos no quieran "utilizar sistemas tecnológicos más avanzados para controlar los contactos, ya sea bluetooth o códigos QR ", y sobre el estudio de la hidroxicloroquina que ha llevado a cabo con casi 3.000 personas ha dicho que no puede aún hacer públicos los resultados, informa Efe.