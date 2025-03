El nacionalismo catalán es un especialista en el arte de la manipulación. Si Cataluña ha de tener una identidad y una historia propias -es decir, distinta a la española-, se busca. Si no se encuentra, se inventa tergiversando lo que convenga. Todo vale. Incluso, la ... invención de 132 presidentes de la Generalitat. El mundo -especialmente, España- ha de saber que Cataluña es una nación -Estado y presidente incluidos- desde hace setecientos años. ¿Que en el XIV no existían naciones ni Estados en el sentido moderno del término? Oídos sordos. Por eso, Pere Aragonès es el 132 presidente de la Generalitat de Cataluña que inició el camino como Estado -o casi- en 1359 con Berenguer de Cruïlles, obispo de Gerona. El relato oficial: «Berenguer de Cruïlles, primer presidente de la Generalitat de Cataluña (1559-1362), nombrado por las Cortes de Cervera». Pero, la Diputación del General, o Generalitat, en el XIV, estaba constituida por los súbditos del monarca de la Corona de Aragón en los territorios del principado de Cataluña y los condados de Rosellón y Cerdeña. La función de la Generalitat -representante de los tres ‘brazos’: real, militar y eclesiástico- era la recaudación de impuestos. El truco: Berenguer de Cruïlles no fue el presidente de la Generalitat de Cataluña, sino lo que hoy denominaríamos el delegado de Hacienda del Estado. En este caso, de la Corona de Aragón. Cierto es que la decadencia de la Corona de Aragón convirtió a la Generalitat en una administración paralela, no soberana, que subsistió hasta 1714.

En cualquier caso, más allá de lo que indica y enseña la historia, lo que hoy busca el independentismo catalán con el truco del presidente 132 no es sino una afirmación heráldica que le permita concluir que si España es una nación dotada de un Estado, Cataluña es también una nación -más antigua y democrática que la española- a la cual España le hurtó a la fuerza la condición de Estado. Condición -concluye- que hay que recuperar. Por eso, se sienten obligados a hacerlo de nuevo.

