El desafío continuo y la deslealtad como tarjeta de presentación. Todo eso, ha convertido el independentismo catalán en un movimiento indeseable e irrelevante. Indeseable, porque no es digno de ser deseado, esto es, porque no atrae hasta el punto de quererlo como compañero de viaje. La irrelevancia proviene de lo indeseable: al no ser querido, pierde importancia. Dicho lo cual, hay que añadir que el carácter indeseable e irrelevante conduce a la marginación. Y al ridículo. Se dirá que el independentismo catalán –no sería la primera vez- podría ser el objeto del deseo de un futuro gobierno español. Cierto. A eso se llama hacer de la necesidad virtud. Lo dice la sabiduría popular: a la fuerza, ahorcan. Y claro que algún partido, o dirigente político, podría aceptar la soga –todo por el poder- con gusto. Pero, hoy por hoy -con independencia de Podemos y unos Comunes cuyo oficio no es otro que el de coquetear impúdicamente con el separatismo por interés o convicción-, el independentismo catalán no genera ningún deseo –ahí tienen ustedes a Pedro Sánchez- y, en consecuencia, habita el espacio de la irrelevancia política. Y no solo eso si tenemos en cuenta que en el último pleno del Congreso -¿hay que creer a un político tan dúctil como Pedro Sánchez?- el presidente afirmó no tener remilgos para aplicar de nuevo –si se tercia- el artículo 155 de la Constitución. Indeseable, irrelevante y camino de la marginación. A pulso, se lo han ganado.

Se apostillará que en Cataluña el independentismo es deseado y relevante. Admito el deseo de independencia de parte importante de la población catalana. Y, también, su relevancia. Pero, ¿de qué relevancia hablamos? Si la relevancia –como se decía- tiene que ver con la importancia, el independentismo catalán es efectivamente relevante. ¿Para qué? Para fracturar la sociedad, favorecer la fuga de empresas e impedir cualquier intento de diluir un conflicto propiciado por el independentismo. ¿Por qué ocurre eso? Relean la primera oración de estas líneas.