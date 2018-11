El milagro de la Casa de Madrid

Actualizado: 05/11/2018 19:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La prohibición política de las corridas de toros del Parlament no significó la erradicación de la afición ni de los aficionados. Al contrario. Aquella última, hasta ahora, tarde en la Monumental barcelonesa en septiembre de 2011, nació una resistencia taurina que no ha cejado en reivindicar y luchar por su pasión. Desde la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, desde la Union de Taurinos y Aficionados, y su agrupación joven, desde todas las peñas y grupos que se mantienen en torno al toro, se han multiplicado los actos que lanzan la voz y claman por la libertad cercenada.

Entre todos, es encomiable la labor valiente de una entidad que no es estrictamente taurina, pero que siempre ha acogido a los aficionados con tremendo cariño. Me refiero a la Casa de Madrid en Barcelona, que desde hace años, y con sucesivas directivas, ha dedicado un importante espacio a la Tauromaquia. Antes y, sobre todo, ahora. Un ejercicio de valentía y de libertad. En sus instalaciones del centro de Barcelona, la Casa de Madrid no ha vuelto nunca la cara, y eso que mantener esa postura a favor de la Fiesta no ha sido fácil. Desde aquella Feria de Otoño, que fundó el inolvidable Luis María Gibert, a la que este mes se celebra como un grito de rebeldía frente a la imposición de una Cataluña sin toros, la Casa de Madrid siempre ha brindado su espacio a cualquier manifestación a favor de la Tauromaquia.

Ahora es su presidente, Florencio García, la cabeza visible. Y es de justicia reconocer el esfuerzo que supone programar durante este mes de noviembre una Feria de Otoño en la que ya se ha llevado a cabo el homenaje al "profesor" Santainés y una interesante conferencia de Juan Lamarca sobre el toreo y los intelectuales, y quedan por delante las intervenciones de Domingo Delgado de la Cámara, Nicolás Sampedro, Paco Cañamero, José Marente, Ángel Lería y Agustín Díaz Yanes. Viernes de toros y oro en la Casa de Madrid en Barcelona, una isla de acogida para los aficionados.