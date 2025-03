Mercè Conesa a Ada Colau: «No me gusta que las decisiones se tomen por prejuicios»

La presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa , ha censurado este sábado la negativa de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, sobre la ampliación del aeropuerto del Prat porque “no me gusta que las decisiones se tomen por prejuicios y no en base a un análisis social, económico y ambiental ”. En ese sentido, en declaraciones al programa “Converses” de COPE Cataluña y Andorra, ha añadido que “me gustaría que explicara su análisis” y así su postura “se entendería mejor, porque la sensación del no por respuesta no es suficiente y las motivaciones se han de poder explicar y justificar”.

Conesa recuerda que Puerto y Aeropuerto comparten sinergias, no solo en la gestión del equipaje de los turistas cruceristas, que hasta la pandemia encontraban sus maletas directamente en los camarotes de los cruceros al llegar a Barcelona, sino también colaboran en carga área cuando una mercancía es urgente y no puede llegar por vía marítima. También ambas infraestructuras se coordinan “porque cada vez más nosotros necesitamos grúas más altas” y están abiertas a la colaboración en materia logística para así poder atender demandas de naves de cien mil metros cuadrados.

La presidenta del Port considera que “Cataluña debería ser posibilista, mirar de sacar el máximo partido a sus infraestructuras para hacerla competitiva”, y ello pasa “por ver si somos capaces de generar un hub aeroportuario, logístico y portuario, porque todo va en un pack”. No obstante, Conesa reconoce que en la ampliación del aeropuerto existen incógnitas ambientales. Por este motivo, ha aplaudido la iniciativa del president Aragonés de crear una mesa institucional de diálogo para abordar esa ampliación y ha dejado claro que el Port estaría encantado de participar en ella, y si “nos invitan, miraremos de aportar y ser propositivos”.

En cuanto el proyecto del Hermitage, Mercè Conesa ha subrayado que “me preocupa menos la ubicación si asegura la movilidad de acceso a la nueva bocana por vía marítima , mediante vaporeto y no con autobuses”, ya que de esta manera los espacios al servicio del ciudadano serían peatonales. No obstante, reconoce que la instalación está prevista en una parte “delicada del puerto junto a la ciudad”, que permitiría “disponer de un skyline, gracias a una planificación urbana que la ciudad ha hecho bien, pero debemos buscar una arquitectura icónica para que Barcelona sea más atractiva”.

Conesa insiste en que “se buscará el acuerdo con el Ayuntamiento para que este espacio cultural se pueda hacer en la zona de la nueva bocana”. De esta manera, señala que se conseguiría “una planificación más global en la que se hable de un espacio cultural y científico del mar, de innovación, mediante un diálogo entre ciencia y cultura” a través de la colaboración entre el Gran Teatro del Liceo, el BCN Urban Tech, la aeronáutica y el espacio Hermitage . En cualquier caso, la presidenta del Port espera que el proyecto del museo quede solucionado “antes de las elecciones municipales”, previstas para el 2023 y recuerda que la adjudicación del proyecto que decidió el consejo de administración del Port hace unos días, se hizo con dos condiciones que los promotores del Hermitage aceptaron: “que se presente en un plazo de dos meses un protocolo de acuerdo con el Liceu y que se diera un plazo de dos años para llegar a un acuerdo entre Port y Ayuntamiento”.

Ante la llegada el próximo 26 de junio del primer crucero a Barcelona este 2021 tras la pandemia, Conesa se ha mostrado “entusiasmada”. Se trata del MSC Grandiosa, al que le seguirá el 5 de julio un barco de Costa Cruceros, y lo que es más importante para la presidenta del Port, habrá “cruceros que empiecen trayecto desde la ciudad de Barcelona y seremos de nuevo el puerto que genera el inicio y el final del crucero. De esta forma, la ciudad se verá de nuevo enriquecida por la visita de los cruceristas.

Conesa ha explicado que, tras las restricciones, se abre una nueva oportunidad para que “la experiencia del crucerista sea menos invasiva para la ciudad ”. Para ello cree que ayudará el uso de aplicaciones de nuevas tecnologías, aunque matiza que de los 20 millones de turistas que antes de la pandemia visitaban Barcelona anualmente, solo 3 millones son cruceristas. Además, los cruceros llegarán ahora más “escalonados” y también las visitas se tendrán que hacer con grupos burbujas, “grupos más reducidos que tendrán previamente concertadas las visitas que quieran hacer”. De este modo, añade Conesa, el Ayuntamiento podrá incidir en las “rutas y circuitos” y se podrá “conseguir ese turismo de calidad que quiere visitar Barcelona, pero manteniendo un equilibrio entre la vida cotidiana de los barceloneses y los turistas”.

En cuanto al debate sobre las emisiones de las embarcaciones, la presidenta del Port ha subrayado su apuesta por la sostenibilidad. Ha recordado que la actividad comercial e industrial de la infraestructura genera unes emisiones de unas 300.000 toneladas anuales, de las que un tercio corresponde a las actividades y que “el porcentaje más pequeño corresponde a los cruceros porque las flotas que llegan a Barcelona son las más nuevas”. También el puerto ha desarrollado un hub de distribución de gas natural licuado, aunque reconoce que éste es solo un paso “intermedio”, dado que el objetivo es que “el muelle de cruceros, que está alejado de la ciudad, esté electrificado en un plazo de cinco años”. Para ello ya se ha aprobado un plan dotado de 90 millones de euros y que supone que “cuando el barco llegue al Port, se conecte a la red y genere 0 emisiones en la ciudad” durante el tiempo que permanezca en la instalación.

La actividad portuaria supone el 1,7% del PIB catalán, pero la asociada a esta infraestructura alcanza el 7%. La caída del tráfico de contenedores en 2020 fue del 11%, equiparable al descenso del PIB español, pero Conesa señala que se está recuperando rápidamente “pese a algunas relocalizaciones que se han producido y producirán”. Ha recordado que la intermodalidad e interconexión hace del Port de Barcelona muy competitivo. En cuanto a la posible apertura de la vía por el Ártico que promueve Rusia para competir por la del Canal de Suez, Conesa no la ve una amenaza en el horizonte de los próximos veinte años, aunque asegura que “profundizaremos nuestras relaciones con los países con los que tenemos más intercambio de mercancías”. Un caso es el puerto de Busan en Corea del Sur, con quien el Port de Barcelona ha creado una sociedad conjunta para gestionar la logística de las mercancías.

En cuanto al encarecimiento de los precios y fletes marítimos, Conesa lo atribuye a las anulaciones de las líneas o escalas que se realizaron durante la pandemia. Unas anulaciones “que todavía arrastramos, lo que redunda en reducción de carga marítima y el aumento de los precios de carga de contenedores porque hay menos barcos”. Las presidenta del Port barcelonés cree que durante 2021 se recuperara la normalidad en estos aspectos, porque las navieras han multiplicado por tres y hasta por cuatro los precios de los fletes y “eso es insostenible”.

De cara a aumentar la relación de la ciudadanía con su puerto, el antiguo edificio de la autoridad portuaria se va a convertir en un punto de explicación de “dónde venimos y nuestra apuesta por la descarbonización y digitalización”. En las remozadas instalaciones también se explicará cómo gestionan el Port las 1.200 hectáreas de suelo que ocupan las instalaciones, con más 38 terminales de todo tipo (granel líquido, sólidos, vehículos, terminales de contendores, etc), además del trabajo de 600 empresas y más 30.000 profesionales, con oficios que van desde el práctico, fundamental para ayudar en la entrada de los barcos y remolcadores, a los profesionales de la torre control. Conesa avanza que en el uso de nuevas tecnologías “ya estamos controlando una dársena con 5G para complementar la gestión marítima que nos permite la imagen en tiempo real”.