Más de la mitad de los niños españoles no se siente seguro en su escuela, según un informe

Más de la mitad de los niños españoles no percibe los centros escolares como sitios seguros en los q están protegidos de situaciones de violencia y siete de cada fiez cree que en ellos hay «zonas ciegas» en las que es posible el maltrato sin que nadie lo sepa. Éstas son algunas de las conclusiones del informe «Érase una voz...Si no nos crees, no nos ves», elaborado por la ONG Educo y basado en las encuestas realizadas a una muestra de 827 niños españoles de entre 10 y 14 años.

El informe, presentado hoy en Barcelona, revela, asimismo, que dos de cada tres niños opinan que una de las posibles causas de la violencia es la falta de reconocimiento de sus derechos por parte de las personas adultas y la poca credibilidad que se le da a las opiniones de la infancia.

Una de las principales conclusiones del trabajo, que empezó a elaborarse en 2017, es la percepción de espacios inseguros que tienen los menores respecto a los centros educativos. Así, a la pregunta de «¿Dónde se sienten menos seguros?». los alumnos apuntan en su mayoría a su escuela o instituto. Más de la mitad de los encuestados (un 54,2 por ciento) considera que las instalaciones educativas son los lugares donde hay mayor riesgo de sufrir violencia, especialmente por parte de otros niños y niñas, mientras que el 84,6 por iento cree que las redes sociales son «un espacio de especial vulnerabilidad».

Denuncian, asimismo, la presencia de zonas poco seguras en los recintos educativos. Un 70,4 por ciento afirma que en su centro hay zonas poco protegidas en las que se pueden dar con facilidad situaciones de maltrato o abuso. Tal como informó ABC el pasado 1 de mayo, la Generalitat ha decidido minimizar ese riesgo en su red de escuelas, por lo que todas las instalaciones de nueva construcción en Cataluña tendrán a partir de ahora diseños arquitectónicos dirigidos a minimizar el riesgo de abusos sexuales, como por ejemplo, más cristaleras, menos zonas opacas en las instalaciones

No confían en el profesor

Según el informe, en caso de ser maltratado o agredido, el 43,2 por ciento de los menores acudirían a su madre. En cambio, no reconocen al profesorado como una persona protectora y no confían en ellos como primera opción. Solo el 0,4 por ciento de los niños y niñas acudirían a su profesor, apunta la investigación.

Por otro lado, el 18,9 por ciento de los niños y niñas afirman sentirse agredidos por los políticos, según recoge el documento, cuyos responsables lamentan que los políticos españoles han obviado en la pasada campaña electoral los temas relacionados con el bienestar de los 8,3 millones de niños y niñas y adolescentes que viven en España, informa Ep.