Love of Lesbian dará un concierto para 5.000 personas «sin distancia social» en el Palau Sant Jordi Los asistentes deberán realizarse un test de antígenos rápido y llevar una mascarilla FFP2

Dani Muñoz Barcelona Actualizado: 05/03/2021 13:21h

El Consorcio Festivals per la Cultura Segura ha presentado hoy un concierto estudio para 5.000 personas y sin distancia de seguridad, que tendrá lugar el próximo 27 de marzo en el Palau Sant Jordi a manos de la banda barcelonesa Love of Lesbian. El plan de actuación para acceder al concierto constará de la realización de una prueba de antígenos y el reparto en la puerta de mascarillas FFP2. Las pruebas de antígenos, que serán realizadas el mismo día del concierto por la mañana, irán incluidas en el mismo momento que se compre la entrada. Festivals per la Cultura Segura habilitará tres puntos en toda la ciudad de Barcelona el mismo sábado 27 de marzo por la mañana para realizarse estas pruebas, que, según ha explicado el investigador del Hospital Can Ruti, uno de los desarrolladores de este proyecto, Josep María Llibre, tendrá «una repercusión positiva para la sociedad barcelonesa, ya que en los cribados podremos encontrar gente que no sabía que era positiva». De esta manera, Salud podrá establecer planes de aislamiento tanto para el positivo, como para sus contactos de manera más efectiva.

Las instalaciones del Palau Sant Jordi serán divididas en cuatro sectores. Cada sector dispondrá de una entrada y una salida propia. De esta manera, las personas que tengan entrada en uno de los sectores, no coincidirá en ningún momento con gente de los otros. Además, se abrirán más puntos de ventilación a los que dispone la propia instalación de normal, asegurando de esta manera la salida y entrada continuada de aire en todo momento.

Los asistentes al concierto tendrán prohibido en todo momento quitarse la mascarilla y deberán haberse leído el protocolo de actuación facilitado a los asistentes con la compra de la entrada antes de asistir al concierto. Aunque, tal y como destaca la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la mejor medida para evitar posibles contagios es «el sentido común».

El consorcio Festivals per la Cultura Segura está integrado por diferentes organizaciones musicales catalanas como son el Canet Rock, Primavera Sound, Sonar, el The Project, el Vida Festival y el Cruïlla. «La única solución para el sector ha sido la unión de todos», explicaba el director del Vida Festival, Dani Poveda. Un sector, el de la organización de conciertos y festivales, que lleva más de un año sin poder trabajar y que esperan que, de cara al verano, puedan reabrirse los festivales. «Tenemos que ver cómo evoluciona la pandemia, se irán haciendo más pruebas, y sabremos más cosas, pero nuestra idea es que sí podamos empezar a organizar conciertos en julio», concluía el director del Cruïlla, Jordi Herreruela. Las entradas para el concierto del 27 de marzo en el Palau Sant Jordi se pueden adquirir ya por internet al precio de 23 euros.