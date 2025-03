Un juez apunta que el exportavoz de Junts Eduard Pujol fue víctima y no acosador Una de las mujeres que acusó al político le envió unos 3.400 mensajes, en los que le amenazaba, entre otros, con publicar fotografías de carácter íntimo Según el auto de un juzgado de Barcelona, esta inició acciones de «presión, amedrentamiento y difamación» contra el diputado para que «no decidiese terminar la relación personal entre ellos»

«Tras mantener relaciones esporádicas desde agosto de 2018 a enero de 2019 con Eduard Pujol Bonell , y aprovechando la condición de diputado parlamentario de éste, el 19 de febrero de 2019, Eva R. inició acciones de presión, amedrentamiento y difamación contra él a través de mensajes que le dirigía por Whatsapp y publicaciones en redes sociales, para que Eduard no decidiese terminar la relación personal entre ellos «. Así consta en el auto del Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona, que deja a un paso de juicio a una de las dos mujeres que acusó al exportavoz de Junts de acoso sexual .

Según el juez, habría sido la mujer, que no llegó a denunciar a Pujol ante la justicia, quien acosó al diputado, y no a la inversa . Y es que hasta finales de 2.019, esta envió unos 3.400 mensajes al político, en los que le amenazaba, entre otros, con publicar fotografías de carácter íntimo. «¿Tienes miedo? ¿te has tomado hoy la tensión? Tendrás un día movido», escribió la expareja al afectado.

Con este «chantaje» y «voluntad de amedrentamiento y difamación», prosigue el escrito, Pujol «accedía» a nuevos encuentros con la mujer para pedirle que retirase las imágenes que publicaba en redes sociales como Instagram . Pero la persecución al diputado no habría acabado ahí. A partir de abril de 2019, la mujer «comenzó a presentarse como una víctima» del acoso en varias de sus publicaciones en sus perfiles en internet.

Finalmente, en octubre de 2020, Eva R. le acusó «falsamente de actos de agresión» en un escrito que dirigió al partido de Pujol, Junts, y afirmó que él la había acosado sexualmente, lo que provocó la dimisión de este de sus cargos políticos.

En su auto, que ha avanzado 'El País' y al que ha tenido acceso ABC, el juez Santiago Garcia da un plazo de diez días a la Fiscalía y a la acusación particular para que soliciten, bien el sobreseimiento del caso, o la apertura de juicio oral contra la mujer.

«Soy inocente y lo demostraré»

Tras las acusaciones, por las que su partido lo suspendió cautelarmente de militancia, Pujol anunció que emprendería acciones legales. «Soy inocente y lo demostraré», proclamó en un vídeo difundido en redes sociales.

Meses más tarde, en junio de 2021, Junts restituyó como militante al que fuera portavoz del partido, al constatar que nadie había formalizado ninguna denuncia contra él por la vía judicial . Además de la de Eva R., queda una segunda causa pendiente contra otra mujer, a la que Pujol también denunció por delitos contra el honor, tras acusarlo, también, de acoso sexual.