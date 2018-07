Judit Carrera será la nueva directora del CCCB La actual responsable de debates y educación del centro sustituirá a Vicenç Villatoro

D. C.

Judit Carrera, hasta ahora responsable del Centro de Documentación y Debates del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, tomará las riendas del centro a partir del próximo de mes septiembre y se convertirá en la nueva directora del CCCB en sustitución de Vicenç Villatoro. Así lo ha anunciado este lunes el presidente de la Diputación de Barcelona, Marc Castells, después de que Carrera haya sido la candidata seleccionada por el comité de expertos encargado de resolver la convocatoria pública abierta el pasado mes de febrero.

Un concurso que los trabajadores del centro cuestionaron por priorizar «una serie de requisitos de ámbito de la administración pública y unas funciones que corresponden a un gestor más próximo al perfil de gerencia que al de dirección de un equipamiento cultural con vocación internacional». Entre los requisitos exigidos figuraba la el conocimiento de las dos lenguas cooficiales en Cataluña en el momento de la presentación de la solicitud, algo que, según denunció el Comité de Empresa del centro, abocaba a un «perfil poco internacional».

Judit Carrera (Barcelona, 1974) era hasta ahora la responsable de Debates y Educación del CCCB, donde ha sido responsable de cuatro grandes proyectos. Licenciada en Ciencia Política y de la administración en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), obtuvo un Diploma de Estudios Avanzados en la Escuela Doctoral del Institut d'Études Politiques-Sciences Po de París. En París, trabajó en la oficina de prospectiva de la UNESCO, y posteriormente lo hizo en el Centro UNESCO de Cataluña, en el Foro 2004 y el Departamento de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Barcelona.

En el CCCB, también ha sido responsable de Educación, consciente de que es en la intersección entre el mundo educativo y el cultural donde se juega el futuro de la cultura. Asimismo, es la directora del Premio Europeo del Espacio Público Urbano, un observatorio de las ciudades europeas en colaboración con los principales museos de arquitectura de Europa, y la cabeza del Archivo CCCB, un espacio multimedia que pone al alcance del público los contenidos creados por el CCCB a lo largo de sus años de actividad.

Con más de veinte años de experiencia en el ámbito de la cultura y las relaciones internacionales, ha impulsado proyectos europeos y ha colaborado con entidades como la Fundación Open Society, la Fundación Rolex, la British Academy, la London School of Economics, la red europea Time to Talk, el Collège d'Études Mundiales de París, Circulo Bellas Artes de Madrid, ICREA o el PEN Catalán. Ha impartido conferencias en el Bard College (Nueva York), la Bienal de Venecia, la Accademia di architettura de Mendrisio, el Center for Architecture (Nueva York), Cerisy (Normandía), la École des Hautes Études en Sciences Sociales (París) o el Museo de las Civilizaciones de Europa y del Mediterráneo de Marsella.